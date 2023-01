Provincia di Vibo, nasce la Consulta dei giovani: Valentina Fusca eletta presidente

L’amministrazione provinciale di Vibo Valentia, guidata dal presidente Salvatore Solano, ha istituito l’Assemblea della Consulta giovanile provinciale. Si tratta di un organo consultivo e propositivo, espressione democratica e strumento di partecipazione dei giovani cittadini di età compresa tra i 18 e i 35 anni alle scelte politiche rivolte al loro mondo. Ne fanno parte i giovani amministratori dei Comuni della provincia di Vibo Valentia nonché un referente per ogni associazione giovanile. All’avviso di candidatura, pubblicato nel mese di dicembre 2022, hanno risposto decine di giovani amministratori e molte associazioni, tutte con i requisiti di partecipazione previsti dal regolamento, approvato dalla Provincia. L’assemblea ha eletto come presidente con votazione a scrutinio segreto, all’unanimità, l’assessore del Comune di Jonadi Valentina Fusca, già segretario amministrativo dell’Associazione Valentia. [Continua in basso]

Gli organi della Consulta restano in carica per tre anni. La neopresidente Fusca dopo l’elezione: «Grazie di cuore ai giovani amministratori comunali della provincia di Vibo ed alle associazioni giovanili che hanno aderito a questo progetto. Un sentito ringraziamento per il lavoro svolto dalla Provincia e dal suo presidente Salvatore Solano, che con grande impegno ha gestito la procedura di istituzione della Consulta, mettendo finalmente la provincia di Vibo Valentia al pari di altre province italiane, sul tema della partecipazione attiva dei giovani alla vita della città. Già a gennaio è previsto l’insediamento dell’ufficio di presidenza che consentirà alla Consulta di entrare in piena attività, e garantirà il protagonismo dei giovani cittadini vibonesi».

