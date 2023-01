A Ionadi concluso il progetto “Farò il sindaco per un giorno”

“Farò il Sindaco per un giorno”. È questo il titolo dell’iniziativa sociale messa in atto dall’amministrazione comunale di Ionadi guidata dal sindaco Fabio Signoretta. Il progetto è durato due giorni ed è stato rivolto ai bambini e alle bambine residenti sul territorio comunale. Non a caso, è stato promosso proprio dal primo cittadino più giovane della Calabria. L’iniziativa di fine anno è rientrata nell’ambito delle attività mirate alla socializzazione, all’educazione civica e al contrasto della povertà educative nel comune di Ionadi. A curarne i dettagli è stata la cooperativa “Vibo Salus”, che nell’occasione ha messo anche a disposizione i propri volontari e le proprie operatrici per coinvolgere le bambine e i bambini frequentanti la scuola primaria del territorio in attività tipiche del ruolo rivestito dal sindaco. [Continua in basso]

L’iniziativa, fortemente voluta dall’assessore al ramo Nicolina Corigliano, si è svolta alla presenza e con la partecipazione diretta dello stesso sindaco Signoretta, che – dopo aver fatto un excursus dei suoi predecessori e fatto visitare ai ragazzi presenti gli ambienti del palazzo municipale – li ha affiancati in una vera e propria simulazione di una tornata di elezioni comunali, con tanto di stesura di un programma, scelta del nome di una lista e votazione conclusiva. Il fine ultimo, quello di avvicinare i giovani alle istituzioni, di ergerli a protagonisti e di sensibilizzarli, in modo semplice, divertente e innovativo, al rispetto della cosa pubblica.

