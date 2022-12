Un successo straordinario la XXIV edizione del presepe vivente di Ionadi – Foto

Alcuni immagini del Presepe Vivente di Ionadi

Alcune immagini del Presepe Vivente di Ionadi

Oltre tremila visitatori hanno preso parte ieri sera alla XXIV edizione del Presepe Vivente di Ionadi. La sacra rappresentazione è ritornata dopo due anni di stop imposto dalla pandemia. Ideata e organizzata dalla Pro Loco di Ionadi con il patrocinio dell’amministrazione comunale, l’evento si è svolto nel suggestivo centro storico. E così, lo scenario naturale delle grotte di tufo è stato trasformato in una piccola Betlemme, le cui case sono state addobbate a mo’ di piccole botteghe dove poter vedere vecchie professioni contadine e artigiane: dai filatori ai pastori, dai battitori di grano ai fabbri, e ancora vasai e antichi bazar. Oltre cento i figuranti per una rappresentazione che ha emozionato e ha fatto rivivere quel clima natalizio che il covid aveva bruscamente interrotto. «Il successo straordinario del presepe vivente – è scritto in un post pubblicato dall’amministrazione comunale guidata da Fabio Signoretta – è legato alla tenacia e alla determinazione della Proloco e dell’assessore allo spettacolo, con il coinvolgimento di un’intera comunità che ha messo a disposizione saperi, maestranze, abitazioni e attrezzature».

