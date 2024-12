Jonadi, nella scuola primaria di Nao festa del Natale tra musica, teatro e… regalo a sorpresa

Celebrazione del Natale in grande stile per la scuola primaria di Nao, afferente all’Istituto comprensivo di San Costantino Calabro. Una ricorrenza ormai alle porte, che il plesso attivo sul territorio comunale di Jonadi ha voluto festeggiare con un evento fatto di luci, musica, teatro, e non solo. Ad arricchire di ulteriori contenuti il tutto, infatti, ci ha pensato il bel gesto di generosità compiuto a favore della scuola da un’azienda locale.

Si tratta nello specifico, di un defibrillatore, donato nell’occasione dalla ditta “Signoretta Porte e CMG”. Alla serata hanno partecipato alunni con interi nuclei familiari al seguito. Obiettivo primario, restituire al Natale l’autentico significato e aiutare ognuno a riflettere sui temi dell’amore, della generosità e dell’aiuto reciproco. Tra i presenti, anche il sindaco di Jonadi Fabio Signoretta e il presidente dell’associazione culturale Trava, Lino Signoretta. Protagonisti indiscussi della serata sono stati i ragazzi della V classe, che con entusiasmo e talento hanno messo in scena “L’inconfondibile sapore del Natale”. Tra luci scintillanti, una colonna sonora avvincente e un’ambientazione realistica i piccoli attori si sono mossi con maestria, coinvolgendo il pubblico in uno spettacolo emozionante e divertente.

A prepararli a dovere, il team di insegnanti composto da: Emilio Signoretta, Stella Romano, Lucia Calì, Assunta Muzzopappa, Caterina La Bella, Irene Fiorillo, Carmela Canacari, Sandra Contartese, Caterina Bertuccio, Antonella Paolì, Mariagrazia Riso e Caterina Grasso. Al termine della rappresentazione, come detto, la splendida sorpresa: il prezioso attrezzo medico donato alla scuola primaria dall’azienda locale. Tra le persone presenti al momento della consegna, anche la titolare della ditta ed ex alunna del plesso Martina Signoretta, la quale nell’occasione ha voluto sottolineare l’importanza di mettere a disposizione un defibrillatore «in una scuola, come quella di Nao, frequentata da bambini destinati a rappresentare il futuro della comunità». La stessa ha nel contempo ricordato che un intervento tempestivo con tale ausilio sanitario «può permettere di salvare vite umane in caso di improvviso arresto cardiaco, tra l’altro fra le principali cause di morte nel mondo».