Il noto autore interverrà nella magnifica cornice di Palazzo Murmura venerdì 2 settembre. Si soffermerà sul suo ultimo libro di successo "Il cercatore di luce"

Dopo il successo delle prime due edizioni ritorna la rassegna “A Palazzo con lo Scrittore”, ideata e diretta da Raffaele Gaetano. Il cartellone si articola in tre imperdibili appuntamenti che vedranno protagonisti altrettante dimore storiche, aperte per l’occasione al pubblico prenotato. Ospite del primo evento, che si svolgerà a Vibo Valentia venerdì 2 settembre alle ore 18.30 nel settecentesco Palazzo Murmura, Carmine Abate, tra i più amati scrittori italiani, vincitore della cinquantesima edizione del prestigioso Premio Campiello. [Continua in basso]

Abate, in dialogo con Raffaele Gaetano, si soffermerà sul suo ultimo libro di successo “Il cercatore di luce”.

Ma la rassegna “A Palazzo con lo Scrittore” prevede anche altri momenti preziosi come richiamare alla memoria la storia del Palazzo, affidata in questo caso alla padrona di casa Anna Murmura, musiche e la degustazione di vini di eccellenza.

Raffaele Gaetano illustra i contenuti del cartellone culturale da lui ideato e diretto: «Da sempre le Ville e i Palazzi storici si distinguono per il loro attaccamento a un canone antico, presìdi di eleganza per chi ama immergersi nella bellezza come in uno scrigno prezioso. La rassegna A Palazzo con lo Scrittore si propone di far conoscere queste gemme preziose schiudendole al pubblico. La terza edizione del cartellone valorizzerà ancora una volta alcune delle più antiche e raffinate dimore storiche calabresi: Palazzo Murmura di Vibo Valentia, Villa Nicotera di Martà di Lamezia Terme, Palazzo di Francia di Vibo Valentia. Tre eventi assolutamente imperdibili per una totale immersione tra mobili di pregio, opere d’arte e giardini lussureggianti»

La rassegna, che gode del prestigioso patrocinio dell’Associazione Nazionale Dimore Storiche e della Fondazione Murmura, si è resa possibile grazie al sostegno di aziende che credono fortemente nei progetti culturali di eccellenza: Associazione Dimore Storiche Calabria, L’Ottica Augello, Mercadò, Mercedes Paradiso, Salumi del Castello.