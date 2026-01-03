Lunedì 5 gennaio il soprano Rossella Costa e la pianista Ida Visconti protagoniste di un concerto nel suggestivo Palazzo Santa Chiara

Prosegue a Tropea la rassegna Armonie Natalizie, il ciclo di concerti promosso dall’Associazione Amici del Conservatorio, che continua a riscuotere grande interesse tra cittadini e appassionati di musica. Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 5 gennaio, in una cornice di particolare suggestione storica e spirituale.

Dopo il successo del concerto del pianista Lucio Grimaldi, che nei giorni scorsi ha emozionato il pubblico con un viaggio tra le più celebri colonne sonore della storia del cinema, la rassegna torna a Palazzo Santa Chiara con una proposta musicale interamente dedicata alla musica sacra. L’inizio è previsto alle 18.30, nell’atmosfera raccolta dell’antico convento delle Clarisse, oggi uno dei luoghi simbolo della bellezza senza tempo di Tropea.

Protagoniste della serata saranno il soprano Rossella Costa e la pianista Ida Visconti, riunite in un duo che proporrà un programma in omaggio all’Epifania, festività che si celebra il giorno successivo. Una scelta non casuale, pensata per accompagnare il pubblico in un percorso musicale carico di significati spirituali e simbolici.

Il repertorio prevede alcune delle pagine più celebri della musica sacra, tra cui l’Alleluja e il Laudate Dominum di Wolfgang Amadeus Mozart, brani capaci di coniugare intensità emotiva e profonda elevazione spirituale. Attraverso queste composizioni, Armonie Natalizie intende offrire un momento di riflessione e raccoglimento, celebrando l’Epifania come il giorno in cui i Magi giunsero a offrire i loro doni al Redentore, simbolo universale di incontro e di speranza.

In questo contesto, la musica diventa strumento di unione spirituale e dialogo interiore, amplificata dalla forza evocativa di un luogo iconico. Palazzo Santa Chiara, con la sua storia e la sua architettura austera, contribuisce a creare un’esperienza che va oltre il semplice concerto, trasformandosi in un incontro tra arte, fede e memoria collettiva.