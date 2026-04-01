L’assessorato alla Cultura del Comune di Vibo Valentia prosegue nel percorso di programmazione continuativa delle attività culturali, rendendo disponibile il calendario degli eventi previsti per il mese di aprile 2026.

Anche questo mese la città offrirà un ricco ventaglio di appuntamenti che spaziano tra tradizione, musica, teatro, spiritualità e sport della mente.

Il programma si apre con i riti della Settimana Santa, patrimonio identitario profondamente radicato nella storia e nella sensibilità della comunità vibonese, un connubio di tradizioni e spiritualità sul quale l’amministrazione continua a puntare. Seguiranno concerti i lirici organizzati da Agimus nell’ambito della stagione concertistica 2026, percorsi di riflessione tra musica e parola con l’associazione “Giuseppe Verdi Adm”, rappresentazioni teatrali di rilievo con gli ultimi due appuntamenti della stagione di Ama al teatro comunale con gli spettacoli con Enzo Decaro e Raoul Bova, e iniziative dedicate al gioco della dama con la Coppa Città di Vibo Valentia.

«La programmazione di aprile - dichiara l’assessore Stefano Soriano - conferma l’impegno dell’amministrazione nel promuovere una città dinamica e culturalmente viva, offrendo occasioni di partecipazione e crescita per cittadini e visitatori. E voglio già anticipare - conclude l’assessore alla Cultura - che stiamo lavorando ad un maggio che sarà davvero straordinario».