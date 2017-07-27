La cantante siciliana, impegnata in un originale tour in ambienti rurali di tutta Italia, sarà in concerto nel centro operativo dell’associazione di volontariato “La Goccia”

E’ Francesca Incudine, cantautrice siciliana, l’artista scelta per l’“Agri cool tout Festival 2017”, il premio ideato e promosso da Isola Tobia Label, nuova etichetta musicale di Carlo Mercadante che ha messo in palio un tour in ambienti rurali.

Un’iniziativa davvero unica in Italia, che vuole fattivamente aiutare un artista emergente ad avere visibilità e che nasce dall’esperienza personale di Mercadante che lo scorso anno ha organizzato per sé un tour di ben 40 appuntamenti.

Il tour toccherà anche Vibo Valentia dove, domani venerdì 28 luglio, giungerà nella fattoria didattica “Junceum”, centro operativo dell’associazione di volontariato “La Goccia”, in via Bellini al Cancello Rosso. Qui Francesca Incudine si esibirà a partire dalle ore 19. A seguire la degustazione dei prodotti realizzati nella fattoria.

La cantante siciliana effettuerà ben 13 date tra aziende agricole e fattorie, con la scenografia dei paesaggi più belli d’Italia, abbinando la semplicità di un concerto acustico con la genuinità dei sapori del territorio. La cantautrice è infatti partita il 19 luglio dalla Sicilia per toccare poi Calabria, Sardegna, Emilia Romagna, Lazio e Piemonte.

LEGGI ANCHE:

Nasce nel cuore di Vibo la fattoria didattica “Junceum”

Alla fattoria “Junceum” di Vibo l’agricoltura sociale crea l’integrazione