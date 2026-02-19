Con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Vibo Valentia, prosegue con un appuntamento di grande raffinatezza cameristica la stagione concertistica 2026 “Vibo Verdiana”. Sabato 21 febbraio, alle ore 18, presso il Valentianum di Vibo Valentia, sarà protagonista il Trio Elysium, composto da Veronica Romeo (flauto), Armando Pagnotta (sassofono) e Anna Lucia Trimboli (pianoforte), con il concerto dal titolo Metamorfosi Sonore.

Il progetto artistico propone un percorso musicale affascinante e virtuosistico, costruito attorno al tema della trasformazione del suono e del dialogo strumentale, con particolare attenzione alla tradizione ottocentesca europea e al repertorio da concerto di ascendenza operistica. Il Trio Elysium guiderà il pubblico in un viaggio sonoro in cui il lirismo melodico si fonde con una scrittura strumentale brillante e tecnicamente esigente.

Il programma, selezionato con cura per valorizzare tanto l’eleganza quanto la spettacolarità del linguaggio strumentale, attraversa pagine che mettono in luce la capacità degli strumenti di “cantare”, dialogare e trasfigurarsi, passando dalla cantabilità operistica alla scrittura concertante più virtuosistica. «È un repertorio di particolare impegno tecnico – sottolinea il direttore artistico Andrea Brissa – che mette alla prova flauto, sassofono e pianoforte sia sul piano esecutivo sia su quello timbrico ed espressivo, richiedendo controllo del suono, precisione d’insieme e una profonda intesa cameristica. In questo contesto, il Trio Elysium offre un’interpretazione di grande rigore ed eleganza, perfettamente in linea con la visione artistica della stagione Vibo Verdiana».