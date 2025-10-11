Il conto alla rovescia è terminato per èdITAl – Festival delle editorie italiane locali, l'appuntamento annuale che mette al centro i mestieri e le realtà che danno vita ai libri sul territorio. Il festival è stato ideato dal divulgatore culturale Ivan Fiorillo e si svolgerà dal 12 al 18 ottobre presso la sede dell’Associazione culturale “Il Salottino” in via Casalello 9 a Vibo Valentia, con orari di apertura dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

Unicità e missione

«èdITAl – si legge nella nota stampa dei promotori - è il primo e unico festival italiano stanziale interamente dedicato all’ecosistema dell’editoria locale e ai suoi protagonisti "dietro le quinte". Il suo format è dinamico: sebbene la sede sia fissa a Vibo Valentia, Capitale italiana del libro 2021, ogni anno i riflettori si accenderanno su una diversa regione italiana, esplorandone a fondo il panorama editoriale locale. La scelta di puntare sull’editoria è alla base stessa di èdITAl, riconoscendo nel libro lo strumento principe della cultura e il veicolo insostituibile attraverso cui si tramanda la conoscenza e si stimola il pensiero critico».

La prima edizione: Calabria protagonista

La prima edizione è proprio dedicata al territorio calabrese e vedrà la partecipazione delle case editrici Edizione Beroe, La Rondine Edizioni, Edizioni Meligrana, Edizioni Leonida ed Editore Pellegrini.

Il festival, che sarà patrocinato dal Comune di Vibo, è pensato per i professionisti del settore (editori indipendenti, redattori, grafici, traduttori, correttori di bozze, librai), ma è aperto a tutti coloro che desiderano scoprire il cuore pulsante dell'editoria, con possibilità di incontrare gli editori e acquistare i libri. Inoltre, alcune scuole parteciperanno con attività specifiche la mattina e altre nel pomeriggio.

L’Inaugurazione del 12 ottobre

La giornata di domenica 12 ottobre segna il lancio ufficiale:

Ore 17:00: Conferenza stampa per presentare il progetto alla stampa da parte dell'ideatore, Ivan Fiorillo.

Ore 18:15: Inaugurazione ufficiale e presentazione del programma completo, condotta da Ivan Fiorillo e dalla madrina dell’evento, Maria Concetta Preta.

Presente all’iniziativa anche Domenico Grillo, presidente dell’associazione “Il Salottino”, figura fondamentale per l'avvio del progetto. Contenuti speciali dell’evento saranno quotidianamente disponibili sul canale PodcastFiore.