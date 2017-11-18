In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, al Sistema bibliotecario vibonese una settimana di parole, immagini ed emozioni

La Settimana nazionale Nati per Leggere è stata istituita nel 2008 per promuovere il diritto alle storie delle bambine e dei bambini, e si è scelto di celebrare tale diritto ogni anno esattamente nella settimana in cui ricorre la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (20 novembre), per esprimere con un messaggio deciso e universale: “Ogni bambino ha diritto ad essere protetto anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo, non solo dalla malattia e dalla violenza”, e le storie sono un mezzo di relazione, una fonte inesauribile di stimoli che, se offerti precocemente, incidono in modo significativo e profondo sull’itinerario di vita di un bambino.

Il Sistema Bibliotecario Vibonese aderisce anche quest’anno alla Settimana nazionale Nati per Leggere con una serie di incontri gratuiti rivolti ai più piccoli, ai loro genitori e a chiunque sia interessato.

Il programma

Lunedì 20 novembre, ore 17.00 – “In tutte le lingue del mondo!”. Letture di fiabe in lingua inglese, francese e cinese, un’occasione per far scoprire ai bambini italiani che esistono lingue differenti dalla propria affinché si sentano cittadini del mondo, e al tempo stesso un’opportunità per valorizzare la lingua madre dei bambini con genitori stranieri, che a volte si sentono quasi “in imbarazzo” a impiegarla. Incontro a cura di Marilena Polito, Stéphanie Sigrist e Chiara Spasari

Martedì 21 novembre, ore 10.00 – Letture “a bassa voce” con i bambini della Scuola dell’infanzia dalla bibliografia Nati per Leggere. Lettura di alcuni classici della letteratura per l’infanzia indicati dall’ Osservatorio Editoriale NpL nella Guida per genitori e futuri lettori, l’elenco dei migliori libri per bambini compilato ogni tre anni dal gruppo di lavoro costituito da bibliotecari e esperti di letteratura per l’infanzia che seleziona le novità editoriali, con criteri che tengono conto della qualità narrativa, della qualità delle illustrazioni, della qualità tipografica, dell’impaginazione e degli aspetti pedagogici. Incontro a cura di Katia Rosi

Mercoledì 22 novembre, ore 16.30 – “Un bambino creativo è un bambino più felice”. Nel corso dell’incontro la docente di scuola primaria Loredana Stilo leggerà ai bambini alcune tra le più belle storie di Bruno Munari ed illustrerà loro le tecniche di illustrazione del famoso artista e scrittore milanese.

Giovedì 23 novembre, ore 17.00 – Letture dalla bibliografia Nati per Leggere. Incontro a cura di Cristina Esposito

Sabato 25 novembre ore 16.30 – Letture dalla bibliografia Nati per Leggere.

ore 17.00 – “I benefici della lettura in utero” Incontro con l’ostetrica Teresa Laureana. La lettura prenatale acquisisce importanza nello sviluppo emotivo e cognitivo del feto, e i libri diventano importanti strumenti di relazione e comunicazione con chi da dentro la pancia è in totale ascolto.

Tutti gli eventi in programma si svolgeranno nello Spazio Bimbi del Sistema Bibliotecario Vibonese; l’ingresso è gratuito e non è necessario prenotarsi.

Nati per Leggere è un programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età pre-scolare, promosso dall’associazione culturale pediatri, dall’associazione italiana biblioteche e dal Csb Centro per la salute del bambino onlus.

Il programma è attivo su tutto il territorio nazionale con circa 800 progetti locali che coinvolgono più di 2000 comuni italiani. I progetti locali sono promossi da bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato.