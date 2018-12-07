Predisposti dall’assessorato alle Attività produttive con Ascom, Limen e Camera di commercio, animeranno i due principali corsi cittadini dall’8 al 30 dicembre

Ricco calendario di eventi natalizi dislocati lungo i due principali corsi cittadini a Vibo Valentia e predisposto dall’assessorato comunale alle Attività produttive, già guidato da Francesco Pascale, con la collaborazione della Camera di commercio, del Museo Limen e dell’Ascom, associazione commercianti di Vibo Valentia, e denominato “Natale in centro”. Si parte domani, sabato 8 dicembre, quando l’Associazione Saturnalia, già promotrice di Vicoli diVini e altre numerose iniziative, darà vita alla seconda edizione di “Artisti in Corso”. Si tratta di un evento che viene definito «un divertente spettacolo itinerante tra luci, magia, fuoco e musica». A partire dalle 17 su corso Vittorio Emanuele III e corso Umberto I si aggireranno trampolieri alati a led, giocolieri, mangiafuoco, clown, che intratterranno le famiglie vibonesi accompagnati dalla Christmas Street Band. Alle 19.15 circa in piazza Garibaldi, esattamente di fronte a Palazzo Gagliardi, ci sarà lo spettacolo di giocoleria led di Zero Lux, mentre alle 19.50 si terrà la performance di fuoco e poesia dei Fire Gipsy Tales. A chiudere “Artisti in Corso” sarà, alle 20.30 in piazza Garibaldi, uno spettacolo con giochi di fuoco e danza. In concomitanza si assisterà all’apertura degli stand dedicati alle esposizioni degli artisti della Bottega Limen (con la partecipazione dei maestri fabbri) e il mercatino dei prodotti tipici che andranno avanti fino al 24 dicembre. Quindi giovedì 13 dicembre, alle 17, la degustazione gratuita di castagne accompagnata dal suono delle zampogne e della pipita lungo corso Vittorio Emanuele III. Sabato 15 dicembre, alle 18, l’esibizione della “Jeriko dixieland street band”. Domenica 16, dalle 11, il laboratorio artistico per bambini con il maestro Antonio La Gamba. Alle 16.30 l’animazione per bambini e, alle 18.30, l’esibizione della “Rino e swing orchestra”. Venerdì 21 dicembre, alle 18, è invece previsto il giro in slitta con Babbo natale. Il giorno seguente, sabato 22, l’esibizione di Enzo Mirabello in “Piano solo”, alle ore 18, su corso Vittorio Emanuele III. Il 23 dicembre, alle 11, ancora laboratori artistici per bambini con Antonio La Gamba; alle 16.30 animazione per bambini; alle 18.30 A. A. A. Mor teatro di strada. Lunedì 24 dicembre, alle 11, il saluto di Babbo natale ai bambini. Il 30 dicembre, alle 19, nell’auditorium dello Spirito santo il concerto del “Gospel composition of raise choir”. Infine per tutto il periodo, dal 15 dicembre al 15 gennaio, le proiezioni artistiche del Museo Limen in città.