<p>Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di <strong>restauro e risanamento</strong> conservativo e messa in sicurezza della<strong> facciata e del campanile</strong> della cinquecentesca <strong>chiesa</strong> del convento <strong>“Maria Santissima degli Angioli” di Ionadi.</strong> Un intervento frutto della devozione dei tanti <strong>fedeli</strong> del luogo i quali, con in testa il parroco<strong> don Lucio Bellantoni,</strong> hanno deciso di <strong>autotassarsi</strong> per rendere più dignitoso e consono alle esigenze di culto e per riportare all’antico splendore un edificio sacro facente parte della storia e memoria della ridente comunità vibonese. L’importo dei lavori è di circa 33 mila euro e gli stessi sono stati predisposti su progetto <strong>dell’architetto Giuseppe Nicola Cosmano</strong>, regolarmente autorizzato previo parere della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea e della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio per le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia. “L’iniziativa – si legge nella relazione del comitato tecnico composto dallo stesso progettista e dai <strong>geometri Vincenzo e Maria Gentile</strong> – la dice lunga su una chiesa ancora viva, quella chiesa fatta di uomini e donne che ancora oggi si occupano delle “cose” del Padre manifestandolo anche mantenendo viva la chiesa fatta di mattoni. Tutelare queste “mura”, rimettendole a nuovo, manifesta la volontà di esprimere, se vogliamo anche in maniera popolare, la volontà più grande di annunciare al mondo l<strong>a bellezza della Chiesa e quindi la bellezza di Cristo”</strong>. La conclusione dei lavori riguardanti la chiesetta intitolata a Maria santissima degli Angioli <em>(in basso una foto storica)</em> è prevista a<strong> dicembre</strong> di quest’anno. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28872"></div>\n\n</p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>