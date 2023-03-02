In programma 30 eventi organizzati dal Conservatorio Torrefranca e da Ama Calabria. La prima serata vedrà la partecipazione della voce recitante Bruno Gambacorta, della flautista Elena Cornacchia e del pianista Giorgio Costa

Al via la nuova stagione dei concerti a Vibo Valentia, organizzata congiuntamente dal Conservatorio Torrefranca e da Ama Calabria. Primo evento sabato 4 marzo alle ore 18 nell’auditorium dello Spirito Santo, una serata interamente dedicata a Ennio Morricone con la voce recitante Bruno Gambacorta, la flautista Elena Cornacchia e il pianista Giorgio Costa. Il direttore del Conservatorio Vittorino Naso esprime la sua soddisfazione per l’organizzazione della stagione che prevede 30 concerti e che, rinnovando il tradizionale legame che intercorre fra il Torrefranca e la comunità vibonese, vedrà impegnati tanti docenti dell’Istituto. S’inizia, come anticipato, con un concerto multidisciplinare dedicato alla musica di Ennio Morricone. Un compositore che con la sua musica raffinata ha acquisito di diritto un posto privilegiato nell’Olimpo dei grandi musicisti. «Il tributo di Bruno Gambarotta, Elena Cornacchia e Giorgio Costa a questo grande personaggio – è scritto in una nota – ci porterà a rivivere piacevolissime sensazioni. Nel corso del concerto con la sua consueta garbata ironia, Bruno Gambarotta racconterà storie e aneddoti affascinanti che hanno contrassegnato la vita di Morricone. Il suo sarà un percorso che si soffermerà sulle opere che hanno segnato un’epoca. Ad alternarsi alle parole di Gambarotta le preziose esecuzioni musicali per flauto e pianoforte di due musicisti come Elena Cornacchia e Giorgio Costa che, con estrema sensibilità musicale, sapranno coinvolgere gli spettatori in inattese atmosfere intime e sognanti. Dagli spaghetti western di ‘Per un pugno di dollari’, ‘C’era una volta il West’ e ‘Giù la testa’ ad altri capolavori come ‘Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto’, ‘Mission’, ‘Il pianista sull’oceano’, e ‘Nuovo Cinema Paradiso’ sarà un crescendo di ricordi suggestivi. Non mancheranno composizioni indimenticate come ‘Here’s to you’, originariamente cantata da Joan Baez, e ‘Speranze di Libertà’, entrambe tratte da ‘Sacco e Vanzetti’». [Continua in basso]

Bruno Gambarotta è nato il 26 maggio 1937 ad Asti e agli anni felici dell’infanzia e dell’adolescenza trascorsi ad Asti ritorna costantemente. Dal 1962 al 1994 lavora alla Rai, nel centro di produzione di Torino e a Roma, nella direzione programmi di viale Mazzini. Ricopre vari ruoli: cameraman, programmista, produttore esecutivo, autore, regista, spalla (“Fantastico ’87”), conduttore (“Lascia o Raddoppia?” “Cucina Gambarotta”) in tv e in radio (“Single” con Luciana Littizzetto). Su invito di Luigi Comencini inizia una saltuaria prestazione di attore nel cinema, in ruoli minimi. E’ anche l’agente Quattroni nei 24 episodi de “Il commissario Manara”. In parallelo all’attività lavorativa, pratica l’esercizio della scrittura: monologhi teatrali in piemontese e in lingua che egli stesso recita, racconti, romanzi, rubriche su riviste e quotidiani (in ordine di tempo Comix, La Repubblica, L’Unità, La Stampa). Attualmente su “Azione”, settimanale di Lugano compare un racconto in una rubrica quindicinale e “L’immaginazione”, rivista bimensile di letteratura, ospita in ogni numero uno o più racconti. Dopo 4 libri pubblicati da Garzanti è felicemente approdato nel catalogo di Manni editori, per il quale è al quinto titolo: “L’albero delle teste perdute”. Dedica tempo ed energie nelle vesti di organizzatore di cultura. Dalla seconda edizione, cioè da 25 anni, collabora al Festival della Letteratura di Mantova in qualità di conduttore di incontri con i grandi scrittori ospiti del festival. Da 6 anni è direttore artistico del festival “Sentieri&Pensieri” a Santa Maria Maggiore, in Val Vigezzo. Elena Cornacchia si è diplomata al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro con il massimo dei voti e la lode, ha studiato successivamente alla Scuola di Musica di Fiesole al corso speciale di perfezionamento tenuto dal Maestro Mario Ancillotti. È vincitrice di numerosi concorsi in qualità di solista e in varie formazioni cameristiche. Nel settembre 1990 vince l’audizione per un posto a tempo determinato di primo flauto e fila presso l’Orchestra Sinfonica dell’Emilia Romagna “A. Toscanini” di Parma, con la quale ha svolto attività concertistica lavorando sotto la direzione di maestri quali: H. Soudant, A. Oestmann, R. Barschai e D. Oren. Nel 1992 è vincitrice del concorso ordinario a cattedre nei conservatori statali di musica per l’insegnamento del flauto. Svolge inoltre attività concertistica come solista ed in formazioni da camera. Attualmente è docente di flauto presso il Conservatorio “Boito” di Parma. Giorgio Costa diplomatosi sotto la guida di E. Occelli con il massimo dei voti al Conservatorio Verdi di Torino, segue corsi di perfezionamento con Remo Remoli, Alberto Mozzati e con Fausto Zadra all’Ecole Internationale de Piano di Losanna. Nel 1980 partecipa ai corsi di Riccardo Brengola presso l’Accademia Chigiana di Siena. Il desiderio di ampliare i suoi orizzonti di riferimento, lo spinge a frequentare, dal 1985, i corsi di Fenomenologia della musica tenuti da Sergiu Celibidache all’Università di Magonza. Nel 1988 prende parte alla Master Class di Murray Perahia a Firenze. Solista e camerista, spazia dai clavicembalisti ai contemporanei, con particolare riguardo ai grandi autori dell’età romantica. La sua attività concertistica diviene intensa, riscuotendo consensi di pubblico e di critica, in tutta Europa e Giappone. Ha effettuato diverse registrazioni per la RAI e attualmente è docente al Conservatorio di Novara.

Sarà possibile assistere al concerto ‘Ennio Morricone. Tra mito e magia’ con il nuovo abbonamento per l’anno 2023 oppure acquistando il biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto. Ulteriori informazioni sul concerto al link: https://www.amaeventi.org/evento/ennio-morricone-tra-mito-e-magia-vv23/

