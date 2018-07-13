Apertura straordinaria al rifugio “Le ferriere” nella riserva naturale “Cropani Micone”. Appuntamento il 17 luglio

Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Roma organizza l’evento nazionale “La Notte Bianca della Biodiversità”. Un evento per scoprire la fauna notturna all’interno delle Riserve naturali tramite l’apertura straordinaria delle Riserve in orario serale. L’ appuntamento è dedicato a giovani, famiglie, gruppi, associazioni e appassionati della natura. Per la provincia di Vibo Valentia, si svolgerà il 17 luglio 2018 con inizio alle ore 21,30, a Mongiana, al Rifugio “Le Ferriere” nella Riserva naturale biogenetica “Cropani Micone”, gestita dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Mongiana, prevedendo un’inusuale e emozionante esperienza in natura per favorire l’osservazione e lo studio della fauna notturna locale e favorire la conoscenza e divulgazione delle Riserve e delle attività che in esse si svolgono.