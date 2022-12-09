Domenica 11 dicembre, a partire dalle 16.30, ci sarà l’inaugurazione della nuova edizione del progetto culturale

La comunità di Motta Filocastro, a Limbadi, si prepara per festeggiare l’imminenza del Natale, nel rigoroso segno della tradizione. Domenica 11, nel pomeriggio, a partire dalle 16.30, ci sarà l’inaugurazione della nuova edizione di “Allestimundi” che si protrarrà fino al 6 gennaio, con un calendario ricco di appuntamenti. Nel programma una mostra di presepi, alberi di Natale, canti, concerti e iniziative per far divertire i bambini. Per l’occasione il piccolo borgo medievale si vestirà a festa. Verranno addobbate vie, piazze, case e diventerà un presepe con luci, pastori, zampognari e Babbo Natale a distribuire doni e a raccontare favole e filastrocche. E ad aprire la festa saranno proprio i racconti per bambini nella casa di Babbo Natale (a cura della Biblioteca comunale). A seguire saranno inaugurati le vie dei presepi e degli alberi a suon di zampogne e suggestivi spettacoli di trampolieri e sputafuoco. [Continua in basso]

Ad organizzare le iniziative di “Allestimundi” l’associazione culturale “Il Tocco” con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Limbadi, e in collaborazione con la Parrocchia “Mater Romaniae”. Gli altri appuntamenti sono previsti per il 19 dicembre, alle 18.30: concerto di Natale nella Chiesa Matrice, con il Coro polifonico “Musica Nova” di Nicotera. Il 28 dicembre, sempre nella Chiesa Matrice, un concerto di “Canti e Cunti di Nuvena” della tradizione siculo-calabrese. Inoltre i presepi in mostra partecipano ad un concorso la cui premiazione avverrà il giorno dell’Epifania, alle ore 16.30 (Chiesa Matrice).

