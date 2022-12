Il suono dei colori, a Brognaturo tutta la magia dei laboratori natalizi

Si moltiplicano le iniziative pensate in occasione del Natale. Momenti di aggregazione, soprattutto per i più piccoli, per consentire loro di vivere a pieno e in spensieratezza le festività. Su tale scia, l’amministrazione comunale di Brognaturo in collaborazione con l’associazione “Calliope uno sguardo sull’arte”, promuovono l’iniziativa “Come Kandisky- il suono dei colori”, laboratorio per bambini dai 6-10 anni il 21 ed il 28 dicembre 2022. L’iscrizione si dovrà effettuare presso la sede comunale di Brognaturo entro la giornata odierna. Altri laboratori sono previsti in diversi centri del Vibonese tra cui Zambrone, Briatico, Filadelfia. Ricchi calendari iniziative sono stati inoltre pensati a Vibo Valentia, Serra San Bruno, Acquaro, Tropea, Pizzo. I mercatini natalizi, il villaggio di Babbo Natale, il presepe vivente, zeppolate e maxi-tombola. Un modo di ricucire i rapporti sociali dopo l’isolamento che ha caratterizzato il periodo pandemico.

LEGGI ANCHE: Zambrone, a San Giovanni laboratori ed eventi per bimbi e ragazzi

Dal laboratorio degli elfi alla slitta di Babbo Natale, ad Acquaro tutta la magia delle feste