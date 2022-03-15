Tutti gli articoli di Cultura
Anche Vibo Valentia celebrerà la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus. L’iniziativa si terrà il 18 marzo nella Sala consiglio del Palazzo comunale, a partire dalle ore 18.00. Sarà occasione di riflessione sugli effetti della pandemia sulle comunità, sul tessuto economico e sociale, sulle le vite dei singoli. Ai saluti di Nazzareno Putrino, presidente del Consiglio; Maria Limardo, sindaco della città di Vibo; Daniela Rotino, assessore alla cultura seguirà la testimonianza di Maria Maiolo.
Quindi i contributi video di Annalisa Cuzzocrea, vicedirettore della Stampa di Torino e la presentazione del libro “Mi hanno inoculato il vaccino sbagliato. L’insostenibile solitudine del virus” di Marco Mottolese. Coordina Valeria Bonacci, giornalista. [Continua in basso]
L’iniziativa del 19 marzo
Nel solco delle iniziative di Vibo Capitale del libro, il 19 marzo Palazzo Gagliardi ospiterà la presentazione del volume “Disobbedisco”, editore Mondadori con Giordano Bruno Guerri. Ai saluti del primo cittadino Limardo previsto l’intervento di di Angelo Piero Cappello, direttore del Cepell. Modera Piero Muscari.