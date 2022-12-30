È stata realizzata in marmo di Carrara dallo scultore Gaudioso: «Emozione fortissima, spero che il mio lavoro venga apprezzato»

Arte e fede. A Spilinga momenti di forte commozione per l’inaugurazione della statua raffigurante la Madonna della fontana. La sacra effige, fortemente voluta dalla parrocchia guidata da don Giuseppe Gagliano, è stata collocata all’ingresso del paese ed è stata realizzata dallo scultore di Zungri, Tonino Gaudioso. Un’opera imponente, alta circa 2 metri, in marmo di Carrara. Prima è stata celebrata una messa, successivamente una fiaccolata ha condotto i fedeli nell’area in cui è stata posta la statua. Oltre ai rappresentanti della Chiesa, presente l’amministrazione comunale con in testa il sindaco Enzo Marasco. Per realizzare l’opera, Gaudioso ha impiegato circa 7 mesi di durissimo lavoro. Un impegno ripagato dall’abbraccio della comunità locale che ha accolto la Madonna con grande partecipazione: «Terminare questo percorso – spiega Gaudioso – è stata una grande soddisfazione. Tante persone si sono complimentate con me per il lavoro portato avanti, questo mi ripaga di tanti sacrifici». [Continua in basso]

L’emozione è stata fortissima: «Non ci sono parole per spiegare ciò che si prova in questi momenti. Non posso non ringraziare di cuore la comunità per questa commissione, il sindaco, don Michele De Vita da cui partì l’idea di realizzare un monumento alla Madonna. Parole di elogio anche nei confronti di Mommo Fiamingo, alla guida del comitato, uomo semplice e umile. Grazie alla sua energia siamo riusciti ad arrivare alla fine di questo durissimo progetto». L’auspicio è che Spilinga conservi un positivo ricordo dell’arrivo della nuova effige: «Mi auguro con tutto il cuore che il mio lavoro possa essere capito e apprezzato», chiosa Gaudioso.

LEGGI ANCHE: Zungri, grazie ai fondi del raduno di cavalli donato alla scuola materiale didattico

Autismo: concessi i fondi per gli Ambiti di Vibo, Serra e Spilinga per dare sostegno. Ecco quanto