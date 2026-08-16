Dalla Calabria a New York e ritorno, sulle note del jazz, della canzone d’autore e della musica brasiliana. Simona Daniele torna nella sua terra per uno degli appuntamenti del Peperoncino Jazz Festival, la rassegna itinerante che dal 2002 porta la musica in alcuni degli scenari più suggestivi della Calabria.

Il concerto è in programma martedì 25 agosto alle 19.30 al Belvedere dei Cannoni di Capo Vaticano, nel territorio comunale di Ricadi. Un Sunset Concert in formula Jazz&Wine che vedrà la cantante calabrese, oggi residente a New York, accompagnata da Francesco Miniaci al pianoforte, Mimmo De Paola al contrabbasso e Maurizio Mirabelli alla batteria.

L’omaggio a Ornella Vanoni

Al centro della serata ci sarà un omaggio a Ornella Vanoni, attraverso i diversi linguaggi che hanno attraversato la sua lunga carriera: la grande canzone italiana, il jazz e soprattutto il profondo rapporto con la musica brasiliana.

Un repertorio che incontra naturalmente il percorso artistico di Simona Daniele. Nata in Calabria e trasferitasi a New York City, la cantante ha costruito negli anni una propria identità musicale proprio nel dialogo tra jazz, canzone d’autore italiana e sonorità brasiliane, facendo convivere l’esperienza maturata in una delle capitali mondiali del jazz con le radici mediterranee.

Il riferimento a Vanoni diventa così anche un ponte ideale tra Italia e Brasile. Tra le esperienze più significative della cantante milanese resta infatti l’incontro con Vinícius de Moraes e Toquinho, sfociato nel 1976 nell’album La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria, diventato uno dei simboli dell’incontro tra la musica brasiliana e la canzone italiana.

A Capo Vaticano questo universo sarà riletto in chiave jazzistica, lasciando spazio al dialogo tra voce e strumenti, all’improvvisazione e alle sfumature ritmiche e armoniche del repertorio.

Musica al tramonto sul Belvedere dei Cannoni

Il concerto avrà anche il valore simbolico di un ritorno alle origini: dalla scena musicale newyorkese al mare della Calabria, con il tramonto di Capo Vaticano a fare da scenario naturale all’esibizione.

La serata segnerà inoltre la conclusione della prima edizione de “Il Canto delle Sirene – Parole, note ed essenze dal Giardino degli Dei”, rassegna culturale ideata e promossa da Acqua degli Dei. Secondo la formula Jazz&Wine, ai partecipanti sarà offerto anche un calice di vino.

L’appuntamento è dunque per martedì 25 agosto, alle 19.30, al Belvedere dei Cannoni di Capo Vaticano, per una serata che unirà jazz, canzone italiana e suggestioni brasiliane in uno dei panorami più conosciuti della Costa degli Dei.