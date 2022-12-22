Si parte oggi con la distribuzione dei panettoni e dei calendari. In programma anche i mercatini di Natale, giornate dedicate agli anziani e pomeriggi con i giochi di società

Serate cinema, giornate dedicate agli anziani e poi ancora tombolate con i bambini, pomeriggi dedicati ai giochi da tavolo, zeppolate e concerti. A Vazzano pronte a partire le iniziative pensate per il Natale. Il calendario eventi è stato realizzato dall’amministrazione comunale in sinergia con Pro loco Vaccano, ssd Vazzanese, Vazzano bikers, Servizio civile e Avis. Oggi e domani, 23 dicembre, il ciclo appuntamenti prende il via con la distribuzione dei panettoni e dei calendari a tutta la comunità. Nel pomeriggio di oggi, 22 dicembre, dopo la recita delle scuole, apertura dei mercatini di Natale e inaugurazione della sede moto club Vazzano bikers. Il 23 dicembre, serata cinema “Un bambino chiamato Natale”, alle ore 17.00 presso il Mulino della gioventù a cura della Pro loco. [Continua in basso]

Il calendario eventi a Vazzano

Il 24 dicembre, Babbo Natale in moto consegna i regali (ore 16.00).

in moto consegna i regali (ore 16.00). Il 28 dicembre, donazione Avis presso il Comune di Vazzano dalle ore 7.30-12.00, pranzo anziani presso il Mulino della gioventù a cura dell’amministrazione comunale.

dalle ore 7.30-12.00, pranzo anziani presso il Mulino della gioventù a cura dell’amministrazione comunale. Il 29 dicembre, tradizionale “Zeppolata di Natale” e giochi per bambini, donati dall’amministrazione comunale, alle ore 17.30 (Pro loco).

e giochi per bambini, donati dall’amministrazione comunale, alle ore 17.30 (Pro loco). Il 30 dicembre sarà la volta della tombolata dei bambini, ore 17.00 Mulino della gioventù (Pro loco) a seguire tombolata a cura della ssd Vazzanese.

ore 17.00 a seguire tombolata a cura della ssd Vazzanese. Il 31 gennaio il nuovo anno verrà salutato con uno spettacolo pirotecnico, il primo gennaio settima edizione delle Lanterne della solidarietà (ore 18.00).

il primo gennaio settima edizione delle Lanterne della solidarietà (ore 18.00). Alle ore 17.00 del 3 gennaio, giochi da tavolo al Mulino della gioventù , a cura dell’amministrazione comunale.

, a cura dell’amministrazione comunale. Il 5 gennaio, inaugurazione piazza Fuscà a cura dell’amministrazione.

a cura dell’amministrazione. Il 6 gennaio, ore 18.00, il concerto di Natale.

LEGGI ANCHE: Rombiolo, Babbo Natale in “visita” alla scuola dell’Infanzia e della primaria

A Comerconi torna il presepe vivente: tutto pronto per la 24esima edizione