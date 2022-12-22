Tutti gli articoli di Cultura
Serate cinema, giornate dedicate agli anziani e poi ancora tombolate con i bambini, pomeriggi dedicati ai giochi da tavolo, zeppolate e concerti. A Vazzano pronte a partire le iniziative pensate per il Natale. Il calendario eventi è stato realizzato dall’amministrazione comunale in sinergia con Pro loco Vaccano, ssd Vazzanese, Vazzano bikers, Servizio civile e Avis. Oggi e domani, 23 dicembre, il ciclo appuntamenti prende il via con la distribuzione dei panettoni e dei calendari a tutta la comunità. Nel pomeriggio di oggi, 22 dicembre, dopo la recita delle scuole, apertura dei mercatini di Natale e inaugurazione della sede moto club Vazzano bikers. Il 23 dicembre, serata cinema “Un bambino chiamato Natale”, alle ore 17.00 presso il Mulino della gioventù a cura della Pro loco. [Continua in basso]
Il calendario eventi a Vazzano
- Il 24 dicembre, Babbo Natale in moto consegna i regali (ore 16.00).
- Il 28 dicembre, donazione Avis presso il Comune di Vazzano dalle ore 7.30-12.00, pranzo anziani presso il Mulino della gioventù a cura dell’amministrazione comunale.
- Il 29 dicembre, tradizionale “Zeppolata di Natale” e giochi per bambini, donati dall’amministrazione comunale, alle ore 17.30 (Pro loco).
- Il 30 dicembre sarà la volta della tombolata dei bambini, ore 17.00 Mulino della gioventù (Pro loco) a seguire tombolata a cura della ssd Vazzanese.
- Il 31 gennaio il nuovo anno verrà salutato con uno spettacolo pirotecnico, il primo gennaio settima edizione delle Lanterne della solidarietà (ore 18.00).
- Alle ore 17.00 del 3 gennaio, giochi da tavolo al Mulino della gioventù, a cura dell’amministrazione comunale.
- Il 5 gennaio, inaugurazione piazza Fuscà a cura dell’amministrazione.
- Il 6 gennaio, ore 18.00, il concerto di Natale.
