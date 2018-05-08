Gli studenti di Filadelfia consegneranno gli oggetti restaurati al Museo della civiltà contadina e rupestre di Zungri. Tra questi: aratri, filatoi, antichi ferri da stiro

Dare una seconda vita agli oggetti. Questo il progetto di recupero e restauro di complementi d’arredo e utensili, attrezzi da lavoro e artigianato dal titolo “Quanto sei antico!”. Le attività sono nate da un protocollo portato avanti dall’Istituto omnicomprensivo di Filadelfia- Ipsia e Liceo scientifico in sinergia con il Comune di Zungri ed il Museo della civiltà contadina e rupestre. In questo percorso – avviato grazie alla collaborazione tra il sindaco Francesco Galati, il dirigente scolastico Maria Viscone e il direttore del Museo Maria Caterina Pietropaolo – un ruolo di primo piano è stato riservato agli studenti.

Il restauro dei reperti. In particolare si sono dedicati al restauro di oggetti in ferro e legno consentendo agli stessi di poter riacquistare una nuova vita ed essere messi a disposizione dei numerosi turisti che giungono nella cittadina del Poro per visitare la Valle degli Sbariati. I lavori sono stati coordinati dai docenti Francesco Galati e Mariateresa Ruggiero e si concluderanno il 12 maggio (a partire dalle 10) con la presentazione dei laboratori realizzati e la consegna dei reperti. Tra questi aratri, filatoi, antichi ferri da stiro parte integrante del patrimonio di un comunità attaccata alla terra e ai suoi cicli naturali.

