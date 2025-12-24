Decine le iniziative pronte ad animare le giornate nei piccoli paesi e nei centri più popolosi. Un modo per rinsaldare i legami comunitari e riscoprire le tradizioni locali

Saranno festività natalizie ricche di appuntamenti quelle che coinvolgeranno a partire dalle prossime ore le comunità della provincia di Vibo. Sono decine le iniziative in programma, pronte ad animare le giornate conclusive del 2025. Si passa dal tradizionale presepe vivente ai concerti: e poi ancora iniziative culturali, musica, libri, mostre. Un caleidoscopio di eventi pensati dalle amministrazioni comunali in sinergia con le associazioni attive sul territorio. Un lavoro di non poco conto per rinsaldare il senso di appartenenza, valorizzare i propri paesi e promuovere le eccellenze enogastronomiche locali. Molto apprezzate le luminarie di Tropea (foto associazione commercianti) e quelle di Nicotera (foto Comune Nicotera) dove spicca, ormai da anni, la celebre Via del vischio. Ecco alcune delle iniziative in programma a Vibo e in provincia.

La magia del presepe vivente

26 dicembre il presepe vivente a Ricadi (ore 17.00)

Attesa anche per il presepe vivente nella frazione Comerconi, uno dei più longevi della provincia. Appuntamento il 26 dicembre e 6 gennaio, dalle ore 17:30 alle 20.00

27 dicembre a Vena Superiore Il presepe vivente e zampognari (ore 17)

Il 27 dicembre a Francavilla Angitola Presepe vivente a cura della Pro loco presso i ruderi (inizio alle 17.00)

27 dicembre a Pernocari il Presepe vivente dei fanciulli (ore 16.00)

27 dicembre a Pizzo, nel duomo San Giorgio martire, il presepe vivente (dalle 15.30)

27 dicembre a Brattirò il Presepe vivente (Le Tarme). Dalle ore 17.00

28 dicembre a Presinaci Presepe vivente nel centro storico (ore 18.00)

28 dicembre a Triparni Il presepe vivente e zampognari (ore 16.30)

28 dicembre a Brognaturo (16.30) il presepe vivente, seconda edizione

29 dicembre a Drapia il Presepe vivente (Parrocchia Drapia e Gasponi). Dalle ore 17.00

29 dicembre a Vibo, lungo Corso Vittorio Emanuele III (ore 18.30), Presepe vivente e zampognari.

Fino al 6 gennaio 2026 Vibo Valentia ospita La via dei presepi. Si tratta di un percorso tra arte, tradizione e cultura che attraversa il cuore della città, toccando luoghi storici e spirituali. Ogni tappa ospita creazioni artistiche che raccontano la Natività con passione e maestria, coinvolgendo cittadini, artisti e associazioni locali.

Si tratta di un percorso tra arte, tradizione e cultura che attraversa il cuore della città, toccando luoghi storici e spirituali. Ogni tappa ospita creazioni artistiche che raccontano la Natività con passione e maestria, coinvolgendo cittadini, artisti e associazioni locali. Al Palazzo della cultura di Pizzo la mostra dei presepi. Sarà possibile visitare l’allestimento tutti i giorni fino al 6 gennaio, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

Eventi culturali: dalle tombolate ai mercatini di Natale

A Pizzo i mercatini di Natale in programma anche il 24 e poi 26, 27, 28 e 29 dicembre. Appuntamento in piazza della Repubblica

in programma anche il 24 e poi 26, 27, 28 e 29 dicembre. Appuntamento in piazza della Repubblica Dal 24 al 27 dicembre a Serra San Bruno il mercatino degli Scout in piazza Barillari

Il 25 dicembre ore 1.00 a Monterosso Calabro l'evento Focara (parcheggio di via Roma).

(parcheggio di via Roma). 26 dicembre a Vibo, la Festa delle noci e super tombolata (piazza Martiri d’Ungheria), alle 17.30

26 dicembre Tombolata di Santo Stefano a Parghelia (sala consiliare), dalle 15.00

27 dicembre Cas Falcone e Borsellino Tombolata natalizia- Maierato (ore 17.00)

27 dicembre a Filogaso (Sala consiliare) la mostra artistica delle opere di Antonio Teti. Inaugurazione alle ore 10.00

27 dicembre a Capistrano dalle 19.00 Zeppolata di in piazza Renoir

A Joppolo il 27 dicembre e il 3 gennaio a Caroniti Il villaggio di Natale. Dalle ore 17.00

28 dicembre a Simbario la Tombolata nella Casa canonica

28 dicembre a Gasponi Tombolata tarantella, dalle 17.00 (associazione culturale Gasponese)

28 dicembre a Tropea il Festival delle Arti di Strada con Pascal Slava (bolle) e Marco Rialti (trampoliere)

Il 28 dicembre a Filadelfia Super pignolata (dalle 16.30), piazza Serrao

28 dicembre Mercatini di Natale a Mileto in piazza Italia

25 dicembre all’auditorium comunale di Rombiolo il Tombolone di Natale (ore 18.30)

29 e 30 dicembre a Simbario il torneo di Burraco , palazzo Bertucci

, palazzo Bertucci 29 dicembre alla Biblioteca comunale di Vibo (ore 16.00) lo Slime party.

Il 29 dicembre a Francavilla Angitola, alle 21.00, commedia a cura della parrocchia San Foca Martire (oratorio in piazza Solari)

29 dicembre a Briatico al Centro polifunzionale (ore 16.00), Letture animate per bambini Le favole di Natale

30 dicembre Artisti di strada e farfalle luminose a Maierato (18.00)

(18.00) 30 dicembre alla Biblioteca comunale di Vibo la Super tombolata di fine anno (ore 16.00)

30 dicembre a Limbadi il Tombolone natalizio (15.30)

30 dicembre dalle 15.00 per le vie di Monterosso la slitta di Babbo Natale

1 gennaio ore 18.30 a Pernocari (locale White lady), Mega tombolone di Capodanno

Fino al 6 gennaio la Casa di Babbo Natale a Caria aperta dalle 17.00 alle 19.30

Concerti