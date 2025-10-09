Nelle scorse settimane migliaia di visitatori hanno fatto tappa nella città della Certosa. Ecco il programma dell’11 e 12 ottobre

Dopo due weekend di grande successo, che hanno registrato una partecipazione crescente e un forte interesse da parte di visitatori provenienti da tutta la Calabria e da fuori regione, Serra San Bruno si prepara al gran finale della XII edizione della Festa del Fungo, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre.

La manifestazione, ormai divenuta un appuntamento di rilievo nel calendario autunnale regionale – si legge nel comunicato stampa dei promotori - ha trasformato per due fine settimana il centro storico del borgo bruniano in un vivace palcoscenico di sapori, tradizioni e cultura. Migliaia di visitatori hanno potuto apprezzare i piatti tipici a base di funghi, le eccellenze enogastronomiche del territorio e la calorosa accoglienza della comunità locale.

Il terzo e ultimo weekend si preannuncia altrettanto ricco di appuntamenti.

Il programma prevede:

Degustazioni e percorsi gastronomici dedicati alle specialità locali;

Spettacoli musicali, talk-show e momenti di intrattenimento per tutte le età;

Gran concerto conclusivo con Cecè Barretta, domenica 12 ottobre alle ore 20:30, che chiuderà in musica e allegria questa edizione di straordinario successo.

La Festa del Fungo – conclude la nota stampa - rappresenta un’importante occasione di valorizzazione del territorio delle Serre vibonesi, unendo tradizione, promozione turistica e riscoperta delle risorse naturali e culturali di Serra San Bruno.