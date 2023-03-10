Al primo classificato andrà un premio in denaro. Ad ogni artista che aderirà alla manifestazione verrà consegnato un attestato di partecipazione

Al via le iscrizioni per il concorso di pittura “Drapia oltre lo sguardo”, organizzato dall’associazione culturale “Drapia in corso” e la Proloco locale, che si svolgerà il 18 agosto. «La pittura estemporanea rappresenta una delle forme più libere d’arte. Non rispetta regole o stili – hanno dichiarato dall’associazione -. Possono partecipare, senza limiti di età, tutti coloro che sentono di poter esprimere graficamente ciò che i nostri occhi si limitano a vedere». L’iscrizione gratuita può essere effettuata previa compilazione del modulo di partecipazione (disponibile anche sulla pagina Facebook “Ami Drapia se…”). [Continua in basso]

Il concorso si svolgerà nel centro abitato di Drapia e suoi dintorni. Ogni artista è libero di scegliere il posto dove realizzare la sua opera. «Durante la creazione della stessa – hanno sottolineato – sarà consentito al pubblico di osservarne le varie fasi di lavorazione, nel rispetto dell’autore. Gli artisti in gara potranno rappresentare scorci del paese, personaggi, oggetti o panorami. Gli elaborati dovranno essere dipinti in loco, iniziati e terminati nell’arco del giorno 18 agosto (dall’alba al tramonto). In caso di avverse condizioni atmosferiche, l’evento si svolgerà il giorno successivo. Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche (olio, acquerello, carboncino, tecniche miste, ecc.)». Gli artisti dovranno presentarsi muniti della attrezzatura che riterranno necessaria. Tutte le opere realizzate saranno esposte al pubblico il giorno successivo 19 agosto. «I manufatti saranno valutati da una giuria di esperti in materia artistica che proclamerà i vincitori. La premiazione avverrà il pomeriggio del giorno 20 agosto alla presenza di autorità civili e religiose. Le tre opere premiate riceveranno una targa commemorativa e altri premi offerti dall’organizzazione. Il primo classificato riceverà anche un premio in denaro di 300 euro. Ad ogni artista che aderirà alla manifestazione verrà consegnato un attestato di partecipazione». È prevista l’eventuale realizzazione di una pubblicazione con la raccolta fotografica di tutti gli elaborati e con note esplicative sull’autore e breve descrizione dell’opera.

LEGGI ANCHE: Drapia, la biblioteca del castello Galluppi apre ai più piccoli con la filosofia

Drapia, gli incontri con la popolazione per il nuovo Piano di protezione civile