Drapia, gli incontri con la popolazione per il nuovo Piano di protezione civile

Il nuovo Piano di protezione civile verrà divulgato alla popolazione a partire da sabato 18 marzo. Il primo incontro con la cittadinanza, infatti, è fissato alle ore 17,30 nei locali dell’ex scuola media di Brattirò, ora sede del Centro operato comunale (Coc). I successivi due appuntamenti in calendario sono l’uno aprile a Caria e poi per le restanti frazioni di Gasponi e Drapia, unico appuntamento per il 15 di aprile. «Sarà un momento informativo rivolto a tutta la cittadinanza – hanno fatto sapere gli amministratori -. Verrà illustrato nei particolari tale strumento di pianificazione, fondamentale per la sicurezza del territorio. Queste giornate saranno un momento d’incontro importantissimo per rendere consapevole la cittadinanza sui comportamenti da adottare al verificarsi di ogni possibile quadro emergenziale e conoscere il piano di Protezione civile adottato per il nostro comune. Tutta la popolazione è invitata a partecipare».

