La frazione di Cessaniti si prepara per omaggiare la compatrona. Il culto la lega ad altri paesi del Vibonese, come Presinaci e alla Sicilia

Tutto pronto a Favelloni per la festa della Madonna del lume. La frazione di Cessaniti si prepara ad omaggiare la compatrona nelle giornate del primo e 2 ottobre. Il culto legato alla sacra effigie si perde nei tempi antichi. Secondo la tradizione, un quadro raffigurante la Vergine con Gesù bambino in braccio, ed un lume nell’altra mano, venne rinvenuto da pescatori nelle acque di Briatico e condotto nel piccolo borgo. Le leggende trovano fondamento in documenti storici del XIII secolo che confermano l’esistenza di una comunità di monaci dedita alla sepoltura e cura dei cimiteri. Il culto, infatti, è strettamente connesso al tema della salvezza delle anime. La devozione è viva sia in Sicilia, dove è nata, sia in terra calabra. Deriva da una rivelazione della Madonna a una veggente che sarebbe avvenuta nel 1722 a Palermo. Nel Vibonese oltre Favelloni, anche Presinaci (Rombiolo) festeggia la Madonna con il titolo di “madre dell’eterno lume”. [Continua in basso]

Il programma

Fino al 30 settembre, rosario, messa e novena dalle ore 18.30. Sabato 1 ottobre alle ore 18.30 rosario. Alle ore 19.00 Primi vespri e santa messa. Alle ore 21.30 concerto dei Terra sona in piazza.

Domenica 2 ottobre alle ore 8.00 e 11.00 celebrazioni liturgiche. Alle ore 18.00 processione per le strade del paese. Atteso alle ore 21.30 il concerto del gruppo folk Amakorà. Alle ore 24.00 chiusura con spettacolo pirotecnico. A fare da cornice nei due giorni di festa, il ballo dei giganti e la sfilata del complesso bandistico Città di Tiriolo. La festa è stata fortemente voluta e organizzata grazie al lavoro del comitato festa. Il programma religioso è curato dal parroco del paese, don Andrea Campennì.