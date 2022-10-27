Giochi per bambini, il ballo dei giganti, la musica dei Korabattenti e il concerto di Fausto Leali. Il centro costiero si appresta ad omaggiare il Santo patrono

Dopo un periodo di restrizioni a causa dell’emergenza Covid, Zambrone si appresta a celebrare il patrono San Carlo Borromeo. Si tratta di una delle ultime feste patronali del comprensorio vibonese, che chiude così il 2022 prima del Natale e dell’arrivo nel nuovo anno. Il culto intorno al cardinale e arcivescovo cattolico, considerato tra i massimi riformatori della Chiesa insieme a san Filippo Neri e sant’Ignazio di Loyola, è radicato nella comunità zambronese e coinvolge anche i centri limitrofi. In primavera, la storica chiesa parrocchiale era stata riaperta al culto dopo massicci lavori di restauro. Per l’occasione vennero deposte nel sepolcro dell’altare le reliquie del neo beato padre Francesco Mottola (la chiesa di Zambrone fu tra le prime ad ospitarle), quelle di San Carlo Borromeo e di San Francesco di Paola. Pertanto i festeggiamenti del novembre 2022 rappresentano il culmine di rinnovato percorso nella fede e nella tradizione religiosa locale. Le iniziative sono state curate dal Comitato festa in sinergia con la parrocchia. [Continua in basso]

Il programma

Per quanto riguarda il programma religioso, tutte le sere, dalle ore 18.00 previsto rosario e santa messa. L’uno novembre, messa alle ore 11.00, il giorno successivo commemorazione dei defunti alle ore 11.00 presso la cappella del cimitero. Il 3 novembre, dalle ore 18.00 oltre alla celebrazione liturgica prevista l’esposizione delle reliquie di San Carlo, vespri. Il giorno della festa, il 4 novembre, messa alle ore 11.00 a seguire processione per le vie del paese.

In merito ai festeggiamenti civili, il 3 novembre, alle ore 8.30 e 15.00, ballo dei giganti per le vie del paese, alle 12.00 spettacolo pirotecnico. Nel pomeriggio giochi per bambini in piazza con l’associazione musicale culturale Meteore. Alle ore 22.00, Korabattenti live. Il 4 novembre, alle 8.00 l’esibizione del gruppo bandistico città di Zambrone, alle ore 17.00 gli incanti, alle 22.00 Fausto Leali in concerto. Chiude la giornata lo spettacolo pirotecnico delle ore 24.00.

LEGGI ANCHE: Microchip gratuito per cani, l’iniziativa fa tappa a Vibo e in provincia

Messa in sicurezza, triplice finanziamento per il Comune di Zambrone

Fondi per oltre un milione a Zambrone, Giannini: «Al lavoro per migliorare i servizi per la nostra comunità»