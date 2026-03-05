L’Orchestra di Fiati «Giovanni Gemelli» di Filadelfia si prepara a portare la propria musica nel cuore del Lazio per due appuntamenti che rappresentano insieme un momento di incontro culturale e una sfida artistica di rilievo nazionale. L’iniziativa è promossa dall’Associazione musicale Diapason G. Gemelli, realtà che da anni anima la vita culturale del territorio attraverso la promozione della tradizione bandistica e la diffusione della musica.

Il primo evento è in programma sabato 14 marzo a Frascati, dove l’orchestra sarà protagonista del «Concerto d’Amicizia» ospitato nelle Scuderie Aldobrandini, uno dei luoghi culturali più rappresentativi della città. Un appuntamento pensato come momento di dialogo e condivisione attraverso il linguaggio della musica, occasione per far conoscere al pubblico romano il lavoro svolto nel corso degli anni dall’ensemble calabrese.

Il giorno successivo, domenica 15 marzo, l’orchestra sarà invece impegnata a Roma nella finalissima del Concorso nazionale per la valorizzazione della musica popolare e amatoriale, iniziativa organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dedicata alle realtà bandistiche provenienti da tutte le regioni italiane. Un evento che riunisce alcune tra le esperienze più significative del panorama musicale amatoriale e popolare del Paese.

In questa occasione, l’orchestra rappresenterà la Calabria sul palcoscenico nazionale, portando con sé il patrimonio musicale e culturale del territorio.

Il presidente dell’associazione, Bruno Caruso, sottolinea il valore di questa partecipazione: «Questa partecipazione rappresenta per noi motivo di grande orgoglio perché testimonia il lavoro costante svolto negli anni dall’associazione e dai nostri musicisti. Essere presenti a un appuntamento nazionale così prestigioso e rappresentare la Calabria è un riconoscimento importante per la nostra comunità e per l’impegno culturale che portiamo avanti».

Sulla stessa linea il direttore artistico Francesco Conidi, che evidenzia il significato dell’esperienza per i musicisti dell’orchestra: «Portare l’Orchestra di Fiati “Giovanni Gemelli” in un contesto nazionale come questo significa valorizzare il talento dei nostri musicisti e il grande lavoro di squadra che quotidianamente viene svolto. Saranno due giorni intensi di musica e confronto, un’esperienza importante di crescita artistica e umana per tutta l’orchestra».

Due giornate che, nelle intenzioni dell’associazione, rappresentano non solo un traguardo ma anche un nuovo passo nel percorso di promozione culturale portato avanti negli anni. L’Associazione musicale Diapason G. Gemelli continua infatti a lavorare per diffondere la cultura musicale e per valorizzare una tradizione bandistica che, nel territorio calabrese, conserva ancora un forte legame con la comunità.

L’associazione ricorda inoltre che chiunque desideri sostenere le attività dell’orchestra può contattare la realtà musicale di Filadelfia e contribuire alla crescita di un progetto che unisce formazione artistica, impegno culturale e identità territoriale.