Sei date per un cartellone che vedrà protagonisti compagnie e attori di primo piano. Soddisfatto il sindaco De Nisi: «Progetto che identifica la nostra città con la cultura»

Manca poco, a Filadelfia, alla “prima” della Stagione teatrale ospitata dall’Auditorium cittadino e allestita dal Teatro comunale. Si parte domenica 20 gennaio, quando sul palcoscenico verrà messo in scena lo spettacolo “Le ultime lune” di Furio Bordon per la regia di Daniele Salvo. Il cartellone prevede poi altre 5 rappresentazioni per due date al mese e fino al prossimo 5 aprile. La stagione è stata presentata nei giorni scorsi alla presenza del sindaco Maurizio De Nisi, del consigliere comunale con delega alla Cultura, Francesco Gugliotta, e di Marcella Majolo, presidente dell’istituzione teatrale comunale. «Un ricco cartellone – ha riferito quest’ultima – che dà lustro alla nostra città. Un lavoro, quello dell’Istituzione teatrale – ha proseguito -, che sicuramente regalerà sorrisi e momenti di svago agli appassionati del teatro. Non è una cosa semplice mettere su, in un paese di circa 6000 anime, un cartellone che prevede una serie di spettacoli nel corso dei quali si alterneranno compagnie composte da attori di primissimo piano». Dal canto suo Gugliotta ha spiegato come «serve puntare sul teatro per rilanciare l’immagine di Filadelfia in un periodo, come quello invernale, che non offre molti spunti e in modo da vivacizzare la cittadina. Il pubblico ha sempre risposto bene a questo tipo di iniziative che fanno arrivare a Filadelfia intere famiglie amanti del teatro provenienti da diversi paesi delle province di Vibo e Catanzaro». Anche il sindaco Maurizio De Nisi si è detto infine soddisfatto dell’iniziativa. «Non potevamo dire di “no” a un progetto che identifica la nostra cittadina con la cultura – ha affermato – e che continua ad andare avanti grazie all’impegno del presidente Marcella Majolo e del delegato alla Cultura Francesco Gugliotta».

Aperta la campagna abbonamenti acquistabili direttamente all’Auditorium comunale. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. Queste le date: domenica 20 gennaio, “Le ultime lune” di Furio Bordon, regia di Daniele Salvo, con Andrea Giordana, Galatea Ranzi, Luchino Giordana; domenica 10 febbraio, “Amici, amori, amanti. Ovvero la verità” di Florian Zeller, regia Enrico Maria Lamanna, con Pino Quartullo, Eva Grimaldi, Daniela Poggi e Attilio Fontana; domenica 24 febbraio, “Nati 80… amori e non” di Claudio Tortora, regia Antonello Rogna, con Renata Tafuri, Claudio Lardo, Cinzia Ugatti, Claudio Tortora (più 11 attori); domenica 3 marzo, “L’imbianchino” di Donald Churchill, regia Claudio Insegno, con Manuela Vita, Gianni Nazzaro, Nadia Rinaldi; venerdì 29 marzo, “Euforia” di e con Barbara Foria per la regia di Claudio Insegno; venerdì 5 aprile, “Stavamo meglio quando si stava peggio” di e con Stefano Masciarelli e Fabrizio Coniglio con le musiche dal vivo di Diego Trivillini. Per info e prevendite: 380.3498107