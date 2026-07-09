L'opera, ispirata alla statua della patrona, sarà inaugurata il 19 luglio in occasione della festa patronale ed esposta in chiesa. Un omaggio artistico che celebra la devozione e il rilancio di una delle tradizioni più sentite del paese

Un dono speciale per la comunità di Francica: un’opera d’arte che rinsalda il profondo legame tra i fedeli e la Madonna dell’Annunziata.

È questo l’omaggio del pittore locale Enzo Liguori alla congrega Maria Santissima Annunziata. Il dipinto raffigura uno dei momenti biblici più significativi, l’annunciazione dell’Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria, e verrà svelato il prossimo 19 luglio proprio in occasione della festa patronale (inizio celebrazione liturgica alle ore 11). L'opera sarà esposta in chiesa, diventando il simbolo del rilancio dell'antica festività, un obiettivo fortemente voluto dai membri della congrega.

«Si tratta di un mio personale omaggio- ha spiegato Liguori - perché non esiste un dipinto della Madonna dell'Annunziata. Esiste solo la statua e da lì, per realizzare il dipinto, ho tratto ispirazione». Il priore Pino Maccarone ha assicurato il massimo impegno per la perfetta riuscita dell’evento religioso.

Il ritorno della festa

Anche il parroco, don Benedetto Nicotra, ha lodato l'iniziativa di Liguori «che si é prodigato nella realizzazione di questo dipinto alla sua maniera, secondo il proprio stile» artistico. Per don Nicotra si tratta di un dono prezioso che si aggiunge alle tele del pittore già custodite nella parrocchia, come i ritratti di San Giovanni Paolo II e di Santa Madre Teresa di Calcutta, arricchendo i festeggiamenti della patrona. L'auspicio dell'intera comunità e del parroco è che l'arte di Liguori possa affermarsi oltre i confini regionali, portando alla luce il talento e la ricca storia della terra di Calabria.

Il priore Maccarone: «Gesto di grande sensibilità»

Parole di ringraziamento all’indirizzo di Liguori sono state formulate dal priore Maccarone: «Aver donato un quadro da lui realizzato per sostenere la nostra festa è un gesto di grande sensibilità artistica e spirituale. Quest'opera non è solo un bellissimo dono, ma un segno tangibile di vicinanza alla nostra realtà e alla nostra devozione. Grazie maestro per aver messo la tua arte al servizio della nostra comunità».

Parlando del culto, il priore ha tenuto a precisare: «Questo dono prezioso si inserisce in una storia di rinascita che ci unisce tutti. Nel 2013 abbiamo ripreso una tradizione che era svanita per ben trent'anni. Riportare in vita questa festa non è stato un compito facile, ma ci siamo riusciti, grazie anche al super lavoro di chi mi ha preceduto. Il merito di questo traguardo va a tutta la confraternita e all'intera cittadinanza di Francica. È solo grazie ai sacrifici quotidiani, alla passione instancabile e a una fede sincera che ogni anno riusciamo a organizzare e far crescere questa manifestazione religiosa».