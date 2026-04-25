Il team degli indirizzi Elettronica e Informatica presenterà l’11 e 12 maggio a Cattolica un prototipo che gioca a “sasso, carta, forbice” apprendendo le abitudini dell’avversario per riuscire a batterlo

Dopo il trionfo in Cina, l’Iis Itg, Iti e Ite di Vibo Valentia approda alla finale della decima edizione dei Campionati nazionali di robotica, promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in programma a Cattolica l’11 e 12 maggio. Un risultato arrivato al termine di una selezione che ha coinvolto 84 istituti e 120 squadre provenienti da tutta Italia. Si conferma così il valore assoluto del Polo tecnologico che si è distinto anche alla 45° edizione della Youth Science Creation Competition di Pechino, dove gli studenti vibonesi hanno conquistano in rappresentanza dell’Italia il primo premio nella sezione dedicata all’Ai con un innovativo sistema di interazione uomo-computer a favore dei disabili.

Ora la scuola vibonese, classificandosi tra i finalisti della propria categoria, sarà l’unica della Calabria ad accedere alla fase conclusiva della competizione nazionale. In quella sede i team selezionati presenteranno i propri prototipi davanti a una giuria tecnico-scientifica, illustrando le soluzioni adottate e le competenze sviluppate durante il percorso.

La competizione e il valore della didattica laboratoriale

«I Campionati di Robotica – si legge nel sito ufficiale della competizione – sono indirizzati a studenti degli Istituti secondari di secondo grado e puntano a rafforzare la didattica laboratoriale e lo sviluppo di competenze scientifiche e innovative, promuovendo creatività, problem solving e competenze digitali attraverso la progettazione di artefatti virtuali e materiali».

Un percorso pensato per mettere insieme conoscenze tecniche, sperimentazione e lavoro di gruppo: «Hanno come obiettivo quello di favorire percorsi interdisciplinari e pluridisciplinari, con particolare attenzione alle discipline stem, promuovono l’orientamento alle carriere scientifiche e percorsi didattici inclusivi e partecipativi e offrono a docenti e studenti l’opportunità di sperimentare metodologie didattiche innovative».

La mano robotica che sfida l’uomo

Il team dell’Iis di Vibo Valentia ha partecipato nella categoria «Inventa il tuo gioco» con un progetto sviluppato dagli studenti degli indirizzi Elettronica e Informatica, sotto la guida dei docenti referenti Antonio Siciliano e Giuseppe Catania.

Il prototipo consiste in una mano robotica in grado di sfidare un avversario umano nel gioco sasso, carta, forbice. Il sistema è dotato di intelligenza artificiale predittiva: il robot analizza e apprende le abitudini dell’avversario, migliorando progressivamente le proprie strategie di gioco.

A completare il progetto c’è un’interfaccia grafica che replica in tempo reale le mosse effettuate, gestisce il punteggio e, al termine della partita, restituisce statistiche dettagliate sull’andamento della sfida.

Gramendola: «Un altro tassello per una scuola proiettata al futuro»

Per la dirigente dell’Iis, Maria Gramendola, il risultato raggiunto «è senza dubbio un altro tassello che si aggiunge al ragguardevole traguardo conseguito dalla scuola in Cina con l’assegnazione del primo premio mondiale e medaglia d’oro alla 45esima competizione Byscc di Pechino nella categoria Artificial Intelligence».

La dirigente sottolinea il percorso di crescita dell’istituto e il valore delle attività orientate all’innovazione: «Il nostro istituto è foriero di attività propositive e innovative. Anche questa esperienza dei Campionati nazionali di robotica si dimostra un passaggio di forte crescita, per un istituto proiettato al futuro e che ha necessità di investire in proposte educative concrete e attraenti».