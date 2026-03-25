Venerdì 27 marzo alle ore 18 nel Palazzo della Cultura di Pizzo avrà luogo un concerto del coro di clarinetti Torrefranca diretto dal maestro Francesco Giardino organizzato congiuntamente da Ama Calabria e Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Pizzo. L’evento si realizza grazie al sostegno del ministero della Cultura Direzione Generale dello Spettacolo e dell’Assessorato regionale alla Cultura.

Particolarmente brillante e ricco di suggestioni il programma dal titolo “Dal Classico al Blues passando per il Klezmer”, un itinerario musicale che mette in luce la versatilità del clarinetto e le potenzialità espressive dell’ensemble, attraverso un repertorio che spazia dal Novecento storico alle suggestioni della musica tradizionale e popolare, fino ad aperture verso linguaggi più contemporanei.

Dalle sonorità brillanti della Marcia Militare di Prokofiev alle atmosfere evocative di Nino Rota, dalle elaborazioni su Mozart fino alle suggestioni klezmer e alle atmosfere del blues, il percorso musicale si sviluppa in una continua variazione di caratteri, colori e stili, offrendo un ascolto dinamico e coinvolgente.

Il coro di clarinetti Torrefranca rappresenta una delle realtà più significative dell’attività d’insieme del Conservatorio, espressione diretta del lavoro didattico e artistico dell’Istituzione. Un progetto che unisce formazione e produzione musicale, offrendo agli studenti l’opportunità di confrontarsi con il repertorio e con la pratica del fare musica insieme.

Alla guida dell’ensemble il maestro Francesco Giardino, clarinettista di riconosciuto profilo internazionale, attivo da anni in importanti contesti orchestrali e cameristici. Ha collaborato con istituzioni di primo piano come il Teatro alla Scala di Milano, l’Orchestra Sinfonica di Milano “G. Verdi”, l’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli e l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, lavorando sotto la direzione di maestri quali Riccardo Muti, Daniel Barenboim, Riccardo Chailly e Myung-Whun Chung. La sua attività artistica e didattica, affiancata a una costante presenza nei principali circuiti musicali, contribuisce a dare solidità e qualità al lavoro dell’ensemble.

Ama Calabria e Conservatorio Torrefranca sono entrambe impegnate nella valorizzazione dei giovani talenti del territorio che offrono al pubblico importanti occasioni di ascolto.