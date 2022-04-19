Dal 21 al 23 aprile la kermesse milanese ospiterà la speciale vetrina, con eventi di degustazione, approfondimenti e confronti

Meno 10 giorni al Tropea Experience, in programma da venerdì 29 aprile a domenica 1° maggio nel Borgo dei Borghi 2021. Il Festival della cipolla rossa, tra i marcatori identitari distintivi più noti della Calabria, icona in Italia e nel mondo dell’agroalimentare di qualità, sarà presentato in anteprima nel corso della 17esima edizione di Identità golose Milano, il primo Congresso internazionale di Cucina e Pasticceria d’autore. Dal 21 al 23 aprile la kermesse meneghina ospiterà la speciale vetrina, con eventi di degustazione, approfondimento e confronto promossa dal Consorzio Cipolla Rossa di Tropea Calabria igp e dal Comune di Tropea. A fare gli onori di casa ci saranno il sindaco di Tropea Giovanni Macrì ed il presidente del Consorzio Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp Giuseppe Laria. Ad esaltare le proprietà della Cipolla Rossa ai fornelli, sarà l’estro e la professionalità dello chef Giuseppe Romano di Me Restaurant di Pizzo Calabro. [Continua in basso]

Dagli assaggi di tartare di tonno mediterraneo al bergamotto con acqua di sedano e velo di cipolla rossa di Tropea Calabria Igp, al tonno preparato secondo la cottura tatami con gel di cipolla rossa di Tropea Calabria Igp e crumble al pecorino, passando dalla salsa su pane casereccio di cipolla di Tropea Calabria Igp e ‘nduja. Sono, queste, alcune delle ricette che saranno presentate durante la tre giorni. Nella cornice di Identità Golose, Consorzio e Amministrazione tributeranno un premio realizzato dal maestro Orafo Michele Affidato ad uno chef che si è distinto nella valorizzazione della Cipolla Rossa nella preparazione dei suoi piatti. La consegna avverrà sabato 23 alle ore 12 nell’Auditorium alla presenza di Paolo Marchi, patron del Congresso internazionale. Aspettando La Tropea Experience, Festival della Cipolla Rossa. Intorno alla piazza del cannone, cuore dell’evento, da venerdì 29 aprile a domenica 1° maggio, si svilupperà un ricco programma di eventi che animeranno il centro storico di Tropea.

Originale e ad alto contenuto di approfondimento, la Tropea Experience si colloca all’interno del calendario gastronomico nazionale come una vetrina delle eccellenze calabresi e vede la partecipazione di alcuni dei migliori chef del panorama nazionale: Igles Corelli, Max Mariola, Hironiko Shoda, Francesco Mazzei, Pierre Koffmann, i food blogger Federico Fusca e Francesca Gambacorta, oltre agli chef calabresi Carmelo Fabbricatore, Giuseppe Romano, Ercole Villirillo, Enzo Barbieri, Gianfranco Condò, Alessio Sorce e Bruno Tassone.