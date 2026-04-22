L’esibizione del trio (pianoforte, contrabbasso e batteria) rientra negli appuntamenti della Stagione musicale 2026 promossa da Ama Calabria e dal Conservatorio Torrefranca

Prosegue a Vibo Valentia la Stagione musicale 2026 organizzata da Ama Calabria in collaborazione con il Conservatorio “Fausto Torrefranca” con un appuntamento dedicato al jazz contemporaneo. Giovedì 23 aprile alle ore 18:00, nella Sala concerti dell’ex Collegio dei Gesuiti, sarà protagonista il Sabin Todorov Trio, formazione composta da Sabin Todorov (pianoforte), Sal La Rocca (contrabbasso) e Lionel Beuvens (batteria).

Un trio stabile, attivo sulla scena europea, che si caratterizza per un’attenzione costante alla struttura compositiva, in cui elementi del jazz moderno si intrecciano e dialogano con suggestioni ritmiche e melodiche provenienti dalla tradizione dell’Europa orientale.

Il programma, raccolto sotto il titolo “Rhythm of Joy”, alterna composizioni originali dello stesso Todorov a pagine di riferimento del repertorio jazz, da Thelonious Monk a Tadd Dameron, fino a un classico della canzone italiana come Bruno Martino. Un percorso che non si affida al contrasto, ma costruisce una continuità sonora, giocata sul lavoro d’insieme e sulla qualità dell’interazione tra i musicisti.

Accanto a Todorov, pianista e compositore formatosi tra Bulgaria e Belgio e attivo anche in ambito didattico, due figure di consolidata esperienza sulla scena jazz europea. Il contrabbassista Sal La Rocca ha collaborato, tra gli altri, con artisti come Toots Thielemans, Lee Konitz e Randy Brecker, mentre il batterista Lionel Beuvens affianca da anni un’intensa attività concertistica a quella didattica, partecipando a numerosi progetti internazionali.

Il concerto si inserisce all’interno di una programmazione di ampio respiro, dove proposte differenti convivono in un quadro attento alla qualità e alla presenza di artisti attivi sulla scena contemporanea.