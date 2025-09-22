Il trombettista e compositore originario di Tropea è stato premiato al termine della rassegna statunitense: «Innovazione e radici mediterranee per raccontare la fragilità della quotidianità»

Il trombettista, percussionista e compositore Domenico Rizzuto, originario di Tropea, è stato selezionato come vincitore del prestigioso Pathways To Jazz 2025, premio internazionale con sede in Colorado (USA) che sostiene ogni anno gli artisti più innovativi del panorama jazzistico mondiale.

La giuria ha scelto di finanziare la produzione del nuovo album di Rizzuto, Disastri Quotidiani, riconoscendone la capacità di spingersi oltre i confini del jazz contemporaneo attraverso un linguaggio che fonde sperimentazione sonora e radici culturali.

Il progetto, infatti, nasce dall’incontro tra paesaggi elettroacustici, e nuove tecniche improvvisative e competitive, ma porta con sé anche la forza della tradizione musicale italiana e mediterranea, che Rizzuto reinterpreta con sensibilità e modernità.

“Disastri Quotidiani" racconta la fragilità e la bellezza della nostra quotidianità – spiega Rizzuto – ma lo fa intrecciando due elementi per me fondamentali: l’innovazione e le radici. Il jazz è sempre stato dialogo e trasformazione, e questo premio dimostra che le nostre tradizioni possono trovare nuova vita in una dimensione internazionale.”

Con questa vittoria, Domenico Rizzuto si inserisce in un panorama globale di artisti riconosciuti per la loro capacità di ridefinire il jazz, portando al centro della scena internazionale la voce di un’Italia musicale che non dimentica le proprie radici popolari ma le proietta verso il futuro.

L’album "Disastri Quotidiani”, sostenuto dal Pathways To Jazz 2025, vedrà la luce nel 2026 e sarà accompagnato da una tournée in Italia e all’estero, con l’obiettivo di condividere questa nuova visione sonora su palchi internazionali.