Gli studenti della IV E premiati a Varese agli Stati Generali della Scuola Digitale con il percorso interdisciplinare “Oltre il confine”. La dirigente Bevilacqua: «L'IA non è stata una scorciatoia, ma uno strumento di potenziamento cognitivo»

Il Liceo scientifico “Giuseppe Berto” di Vibo Valentia conquista il terzo posto a livello nazionale con un progetto didattico che mette insieme intelligenza artificiale, letteratura, storia e scienze. A salire sul podio sono stati gli studenti della classe IV E dell'indirizzo ordinario, protagonisti del percorso interdisciplinare “Oltre il confine”, realizzato nell'ambito dell'iniziativa “imparIAmo a scuola con l'IA”, riferita allo scorso anno scolastico.

La premiazione si è svolta a Varese, nel Centro Congressi di Ville Ponti, in occasione della decima edizione degli Stati Generali della Scuola Digitale, promossa dal Centro studi Impara Digitale, presieduto da Dianora Bardi. “Educare l'Umano. Abitare il Digitale” il tema della manifestazione, dedicata al rapporto tra innovazione tecnologica e formazione delle nuove generazioni.

A rappresentare il liceo vibonese un gruppo di studenti accompagnati dalle docenti Stefania D'Amato e Maria Sara Silvaggio, insieme alla dirigente scolastica Licia M. Bevilacqua.

Da Ulisse a Einstein, un viaggio tra discipline diverse

Al centro del progetto premiato c'è il viaggio, interpretato come espressione della continua aspirazione dell'uomo a superare i propri limiti. Gli studenti hanno costruito un percorso capace di collegare materie umanistiche e scientifiche, utilizzando l'intelligenza artificiale come strumento di ricerca, approfondimento e rielaborazione.

Il lavoro ha messo a confronto l'Ulisse di Omero e quello di Dante, le conquiste di Giulio Cesare e la letteratura inglese, sperimentando anche l'impiego dell'IA come narratore attraverso l'attività “Coding the Tabard Inn”.

Sul versante scientifico, il viaggio si è spostato dalle leggi che governano l'universo, con la gravitazione di Newton e la relatività di Einstein, fino allo studio del sistema nervoso centrale e della trasmissione degli impulsi nervosi.

L'intelligenza artificiale, spiegano dalla scuola, non ha sostituito lo studio delle singole discipline, ma ha aiutato gli studenti a individuare collegamenti, organizzare materiali e verificare ipotesi, lasciando ai ragazzi il compito di interpretare le informazioni e costruire il risultato finale.

La motivazione della giuria: «L'IA accompagna la ricerca senza sostituire il lavoro disciplinare»

Proprio l'equilibrio tra innovazione tecnologica e approfondimento scolastico ha convinto la commissione giudicatrice, che ha riconosciuto il valore del progetto «per un percorso pluridisciplinare ricondotto a unità attorno al tema del viaggio, in cui l'intelligenza artificiale accompagna la ricerca, il feedback e la sintesi senza sostituire il lavoro disciplinare».

La giuria ha inoltre sottolineato «la capacità di far dialogare discipline diverse mantenendo un impianto coerente, e la qualità della restituzione finale in forma video, efficace e curata».

Il progetto è stato sviluppato con il coordinamento del consiglio di classe, composto nello scorso anno scolastico dai docenti Maria Sabina Buono, Stefania D'Amato, Caterina Dinatolo, Antonio Fragalà, Vincenzo Pesce, Antonina Prenesti, Domenico Romano, Maria Sara Silvaggio e Davide Capponi.

La dirigente Bevilacqua: «L'intelligenza artificiale non è una scorciatoia»

Soddisfazione per il riconoscimento è stata espressa dalla dirigente scolastica Licia M. Bevilacqua, che ha evidenziato soprattutto il metodo adottato dagli studenti nell'utilizzo delle nuove tecnologie.

«Nel corso di questo percorso didattico, l'intelligenza artificiale non è mai stata utilizzata come una scorciatoia per eludere la fatica dello studio – ha affermato – ma si è rivelata uno strumento di potenziamento cognitivo».

Un'esperienza che, secondo la dirigente, dimostra come l'innovazione possa contribuire alla crescita delle competenze quando è accompagnata da solide conoscenze e dalla guida degli insegnanti.

«L'esperienza degli studenti dimostra concretamente come la sinergia tra competenza didattica, guida dei docenti e protagonismo studentesco possa proiettare una realtà scolastica vibonese ai vertici della sperimentazione educativa italiana», ha concluso Bevilacqua.