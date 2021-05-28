L’iniziativa ideata dal colosso Ferrero per promuovere le località del Paese. Altre due mete calabresi partecipano al progetto: il borgo di Scilla e la Sila innevata

Mare cristallino, sabbia bianchissima e panorami mozzafiato. La Costa degli dei continua ad essere al centro della campagna di promozione turistica del territorio vibonese. Una valorizzazione che spesso parte dal basso, con il coinvolgimento degli abitanti, associazioni ed enti locali. E non solo. L’ultima mossa di marketing targata Ferrero-Nutella punta ad animare sentimenti di appartenenza e di orgoglio verso i propri luoghi d’origine o del cuore. È il caso del recente contest avviato dal colosso dolciario albese dal titolo “Ti amo Italia”.

Tropea e Capo Vaticano

La crema spalmabile più famosa in tutto il mondo è pronta a indossare una nuova e originare veste e propone una serie di località italiane da votare. Le fotografie vincitrici verranno infatti scelte per la sua limited edition e saranno riportate sui vasetti. Il mare di Tropea con la Madonna dell’Isola e le spiagge di Capo Vaticano rientrano in questo progetto accanto ad altre due calabresi: la Sila innevata e il suggestivo borgo di Scilla.

Come votare

Il contest partito il 24 maggio si concluderà il prossimo 6 giugno. Per votare bisogna consultare la pagina dedicata all’iniziativa dove si trovano elencate con una griglia tutte le regioni d’Italia. Ogni regione è presente in almeno due riquadri.

Le altre località calabresi

La Calabria è presente in due opzioni, in uno c’è Tropea e Capo Vaticano, nell’altro Scilla e la Sila. Per esprimere la preferenza basta cliccare sulla località del cuore. È possibile votare anche attraverso i canali social. Tutti gli utenti potranno esprimere la propria preferenza, senza necessità di registrarsi al sito o ai canali social network di Nutella.