È in programma per domani, venerdì 22 maggio, alle ore 9.30, alla Cittadella scolastica “D. Carnovale” di San Nicola da Crissa, la presentazione del libro “Oltre la devianza. Percorsi di rinascita” di don Luigi Merola e Francesca Russo. L’evento è promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Condello nell’ambito della Giornata della legalità, con il supporto organizzativo di Giuseppe Semeraro.

All’iniziativa, che coinvolgerà gli studenti delle locali scuole, parteciperanno, oltre a don Merola e al sindaco Condello, anche il dirigente dell’Istituto comprensivo di Vallelonga Rocco Olivadese, il locale referente di Libera, Raffaele Pileggi, il direttore generale del Centro studi Futura, Carmelo Cortellaro. Presenterà l’incontro il giornalista di LaC News24 Stefano Mandarano.

Al centro dell’attenzione il lavoro e il metodo della Fondazione A voce de creature, creata a Napoli da don Luigi Merola, consulente della Commissione parlamentare antimafia, allo scopo di sottrarre i giovani alla criminalità organizzata.

«In un mondo dove la devianza sembra essere spesso un destino inevitabile, A Voce de Creature è un faro di speranza, un inno al riscatto e al cambiamento - si legge nella quarta di copertina del libro -. Francesca e Luigi, partendo dalle loro esperienze personali, ci guidano in un viaggio emozionante attraverso le difficoltà e le sfide di chi lotta ogni giorno contro la rassegnazione. Nati e cresciuti in contesti difficili, hanno saputo trasformare il dolore e il sacrificio in una missione: dare voce a chi non ce l’ha, offrire un’alternativa ai bambini e ai ragazzi intrappolati in un sistema che spesso li abbandona. Questo libro non è solo una raccolta di storie, teorie e riflessioni sulla devianza. È una chiamata all’azione, un invito a credere che il cambiamento sia possibile, se lo si costruisce insieme. Attraverso le pagine, scoprirete il coraggio di sfidare la camorra, la gioia di vedere un bambino trovare la speranza e il sogno di un futuro in cui nessuno sia lasciato indietro. “Non importa da dove vieni: con sacrificio, amore e determinazione, puoi cambiare il tuo destino”. Un libro che parla di riscatto, di educazione e di speranza. Un libro che vuole ispirare chiunque a credere che, anche nei contesti più bui, la luce può vincere».