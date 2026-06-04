Continua a destare attenzione il volume di Martino Michele Battaglia, “Imago Mortis. Il Cristo di Holbein e la Sindone” (Pellegrini, Cosenza 2026). Il testo pubblicato nella collana “Interstizi”, fondata dal filosofo siciliano Santi Lo Giudice, esplora l’enigma del sacro attraverso l’arte, la scienza e la riflessione teologica. L’opera di 212 pagine, dedicata al compianto preside Enrico Pujia, è stata presentata in anteprima nel contesto delle attività culturali che coinvolgono l’Università Lumsa di Roma, quale contributo di rilievo sul tema della rappresentazione della morte con i saluti del magnifico rettore Francesco Bonini ed Enrico Maria Pujia, capo Dipartimento Mit. Gli intervenuti di Giuseppe Giordano, direttore del corso di laurea in Beni Culturali all’Università Tor Vergata di Roma, del filosofo Rocco Pezzimenti (Lumsa) che ha avuto uno scambio epistolare con Karl Raimund Popper e la nota sindonologa Emanuela Marinelli, hanno arricchito l’incontro che ha visto la partecipazione di accademici di prestigio.

La presentazione e il dibattito

Imago Mortis indaga il modo in cui il Sacro viene interpretato e rappresentato, unendo l’analisi artistica alla ricerca scientifica che chiama in causa l’enigma della Sindone. Il 27 marzo il libro di Martino Michele Battaglia è stato presentato all’Università di Torino (Dipartimento di Lingue e Letteratura Straniera) con una lezione aperta, organizzata dal suddetto Dipartimento e, con l’occasione, è stata esposta una riproduzione della Sindone a grandezza naturale nelle sale del Dipartimento grazie all’ing. Marco Ginatta. Sono intervenuti l’antropologa Mara Francese con l’ing. Gian Maria Baiano, inoltre la giornalista Franca Giusti, collaboratrice del noto sindonologo Pier Luigi Baima Bollone, e l’autore del volume. La lezione aperta al pubblico ha registrato la partecipazione di numerosi studenti dell’ateneo torinese. I relatori sono stati poi ospiti di Francesca Scaletta all'interno della Libreria Internazionale Luxenburg, in Galleria Subalpina, dove ha relazionato il saggista Fedele Ceravolo che ha messo in evidenza il rapporto tra il Cristo di Holbein e la Sindone. Il volume sarà ora presentato a Vibo giorno 12 giugno alle 18,30, all'interno della Libreria Cuori d’Inchiostro. Dialogheranno con l’autore Maria Silvestro Manfrida e Nicodemo Misiti.