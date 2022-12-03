All'archeologa Mariangela Preta viene riconosciuta una "Governance decisamente illuminata dei beni culturali per la passione e la promozione degli stessi"

L’ archeologa vibonese Mariangela Preta, direttrice del Polo Museale di Soriano Calabro è tra i vincitori della prima edizione del premio intitolato a Franz Buda, noto e stimato avvocato, fondatore del primo Archeoclub di Giardini Naxos. L’evento è ideato e organizzato dall’Archeoclub d’Italia sede di Giardini Naxos-Taormina-Valle Alcantara, in sinergia con la famiglia Buda di cui fanno parte il figlio Italo, che ha raccolto con successo le redini professionali del padre e le figlie Rosanna e Stefania assieme alla moglie del compianto professionista, Pina Principato, e ad tanti altri partner del territorio. “Il premio è un riconoscimento a quanti si spendono in valorizzazione e promozione dei patrimoni materiali e immateriali, – ha spiegato Fulvia Toscano, presidente Archeoclub d’Italia – sede Giardini Naxos, Taormina – nella tutela della memoria che vive nei luoghi, nei gesti, nelle tradizioni e che garantisce una doverosa consegna di ciò che abbiamo ereditato a quanti verranno dopo di noi”. [Continua in basso]

Alla direttrice del Polo Museale di Soriano Calabro viene riconosciuta una “Governance decisamente illuminata dei beni culturali” e la capacità di promuovere con competenza e passione i beni culturali. Alla cerimonia saranno presenti i sindaci di Giardini Naxos, Giorgio Stracuzzi, di Taormina, Mario Bolognari, di Francavilla di Sicilia, Vincenzo Pulizzi, ed è prevista la partecipazione dell’On.Elvira Amata, Assessore ai Beni culturali e Identità siciliana. Presente, come sempre, la dottoressa Gabriella Tigano, direttrice del Parco Archeologico di Naxos-Taormina con cui L’Archeoclub Naxos-Taormina-Valle Alcantara ha siglato da tempo una convenzione. La serata sarà impreziosita dall’ intervento musicale di Cono D’Elia e Alessandro Albanese, gli organetti del Conservatorio statale Tchaikovsky di Nocera Terinese (Cz), in collaborazione con Accademia Pianistica Italiana di Taormina. Mariangela Preta, laureata all’Università di Pisa si è specializzata in archeologia medievale ed ha conseguito diversi master sulla gestione del patrimonio culturale.



Dal 2005 svolge la professione di archeologa in Calabria e dal 2020 è la direttrice del Polo Museale di Soriano Calabro. Impegnata nella promozione e divulgazione del patrimonio culturale calabrese, ha all’attivo diverse conferenze specialistiche sull’archeologia. Da due anni è incaricata dalla Regione Calabria ad organizzare il più importante appuntamento per il patrimonio culturale calabrese ovvero la Borsa mediterranea del turismo archeologico di Paestum dove coordina il comitato scientifico per l’organizzazione della presenza della regione. L’archeologa è già stata insignita di prestigiosi riconoscimenti quali il premio nazionale Valerioti-Impastato, il premio Perla a Matera e la Medaglia della real casa di Borbone per meriti culturali. Il premio Franz Buda, per la tutela e valorizzazione dei Patrimoni materiali e immateriali, le verrà consegnato domenica 11 dicembre a Taormina.

