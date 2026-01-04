Lunedì 5 gennaio, a Vibo, si terrà la consegna degli attestati ai partecipanti all’iniziativa La via dei presepi. La cerimonia finale si svolgerà a palazzo Gagliardi, area Mostra presepi, alle 18.30. Il progetto ha voluto rappresentare un viaggio nella fede e anche nell’arte, con l’intento – come più volte manifestato dal sindaco Enzo Romeo- di riscoprire il senso più profondo del Natale. Ora, la conclusione di un percorso che ha contribuito ad animare la città e il suo centro storico in occasione delle festività natalizie.

Il valore dell’iniziativa

Ed è proprio il primo cittadino Romeo ad anticipare l’arrivo del “momento della gratitudine”: «La bellezza che ha animato le nostre piazze e i nostri palazzi storici durante queste festività – scrive il sindaco sui social - non è nata dal nulla: è il frutto del talento, della pazienza e della devozione dei nostri maestri presepisti. Come avevo accennato all'inizio di questo viaggio, "La Via dei Presepi" è molto più di una mostra: è un ponte tra generazioni».

La cerimonia finale

Così, «ora che ci avviamo verso la conclusione di questa seconda, fortunata edizione, desidero incontrare personalmente tutti coloro che hanno reso possibile questa magia. Vi invito a partecipare alla cerimonia di consegna degli attestati ai partecipanti, un momento per ringraziare ufficialmente chi ha donato la propria arte alla città di Vibo Valentia», aggiunge il primo cittadino.

Per Romeo, «l'evento sarà anche un'occasione di approfondimento culturale e spirituale grazie ai contributi di due ospiti d'eccezione:

on una riflessione sul tema "Il Presepe tra senso religioso e artistico"; Sara Biblioteca, etnomusicologa, che arricchirà la serata con il suo intervento.

Infine, l’invito alla partecipazione: «Cittadini, artisti e appassionati: vi aspetto per celebrare insieme l’identità e la bellezza della nostra Vibo, autentica "Città del Natale. Unirsi a noi – conclude Romeo - significa onorare quel sapere artigianale straordinario che rende la nostra comunità viva e fiera delle proprie radici».