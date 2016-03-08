Richiamare l’attenzione sul mondo del lavoro al femminile e sulla tutela prevista per le donne che si infortunano a causa dell’attività lavorativa o rimangono permanentemente invalide, questo il tema principale della conferenza stampa organizzata dall’Anmil di Vibo

Tra le varie manifestazioni svolte in occasione della Giornata della donna, la conferenza stampa organizzata dall’Anmil di Vibo Valentia. Richiamare l’attenzione sul mondo del lavoro al femminile e sulla tutela prevista per le donne che si infortunano a causa dell’attività lavorativa o rimangono permanentemente invalide, questo il tema principale.

Il Gruppo Donne ANMIL per le Politiche Femminili ha promosso inoltre la realizzazione di uno studio dal titolo: “Il vecchio e il nuovo – Vite di donne a confronto. Un excursus sui cambiati del lavoro e la tutela femminile negli ultimi 50 anni”. Sono intervenuti il presidente regionale dell’associazione, Antonio Carlizzi, e il presidente territoriale, Michele Caridà, congiuntamente con i rappresentanti del territorio, analizzando il fenomeno e la sua evoluzione. In rappresentanza femminile, la volontaria dell’associazione Celia Pontari. Presente una rappresentanza dell’Associazione Uici di Vibo Valentia.

Valore aggiunto dello studio è stato dato da alcune storie di donne appartenenti alle diverse generazioni dell’ultimo cinquantennio, infortunatesi sul lavoro in lavorazioni e zone diverse del paese. Emozioni di vita reale per comprende così le differenti condizioni lavorative e di tutela di ieri e di oggi.