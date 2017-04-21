Appuntamento domenica 23 aprile in diretta con la cattedrale della cittadina vibonese simbolo del turismo calabrese

Sarà ripresa dalle telecamere Rai Uno e trasmessa con un collegamento che partirà dalle ore 10.55, la santa messa nella cattedrale di Tropea. L’ottava di Pasqua e della Divina Misericordia sarà trasmessa in mondovisione da Tropea nelle case degli italiani, grazie alla regia di Antonio Ammirati e del suo staff, composto dall’aiuto regia Dino Cecconi, dalla speaker Elena Bolasco, dall’assistente alla regia Debora Ruffolo e dalla squadra dei tecnici Rai di Napoli, che già nelle settimane scorse ha effettuato delle riprese panoramiche, servendosi anche di droni, e degli scorci più suggestivi di Tropea.

I tecnici della Rai, arrivati in città questa mattina, sono già all’opera nel duomo della cittadina del Vibonese per tutte le prove necessarie.