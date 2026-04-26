Fino a poco tempo fa, in molte famiglie calabresi, fare il pane in casa era una tradizione consolidata. Purtroppo, con il passare degli anni, questa usanza si sta lentamente perdendo. Tuttavia, in alcuni paesi dell'entroterra calabrese, come a Melicuccà, frazione del comune di Dinami nel Vibonese, questa tradizione è ancora viva. Ogni 15-20 giorni, un gruppo di amiche si riunisce per preparare il pane con il lievito madre, lo stesso utilizzato dalle loro nonne e mamme, in quanto viene rigenerato regolarmente ogni 15 giorni e viene trattato con la stessa cura e affetto di un figlio.

Ne parleremo a LaC Storie, il format a cura del video reporter Saverio Caracciolo, in programma domenica 26 aprile alle ore 12:00, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.