I carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio hanno eseguito due ordini di carcerazione nei confronti di un uomo e una donna residenti a Stefanaconi. I provvedimenti sono stati emessi dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro, attraverso l’Ufficio esecuzioni penali, dopo il passaggio in giudicato delle relative sentenze.

Alla base dei due distinti provvedimenti ci sono decisioni giudiziarie ormai definitive. La nota specifica infatti che «i provvedimenti traggono origine da sentenze divenute irrevocabili emesse dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con condanne per reati in materia di associazione per delinquere di tipo mafioso».

Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’entità delle pene o sulle vicende processuali richiamate nei provvedimenti. L’intervento rientra nell’attività di esecuzione delle decisioni dell’autorità giudiziaria, una volta concluso l’iter che rende definitive le condanne.