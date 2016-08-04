Un omaggio alla grandezza di una figura genitoriale, alle sue origini, all’immagine perenne di lei.

Eros Ramazzotti ricorda la madre, Raffaella Molina, postando su Instragram il cartello stradale di Coccorino. Ed è proprio il piccolo centro del Vibonese, collocato lungo la “Costa degli dei”, luogo d’affetti. La donna era originaria di Caroniti di Joppolo.

Il messaggio è intriso d’amore: “Tutto iniziò da qui, grazie mamma Raffaela, 14 anni senza te, mi manchi”, scrive il celebre artista. Un’assenza che continua a pesare, messaggio d’amore alla madre, scomparsa nel 2002. E sui social, tra la valanga di post di solidarietà, c’è già chi propone di insignire lo storico cantante di “Una terra promessa” della cittadinanza onoraria.