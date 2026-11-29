La scuola figura nella graduatoria definitiva del bando regionale per il potenziamento delle competenze linguistiche. Doppio riconoscimento di qualità per il progetto eTwinning dedicato alle figure femminili dimenticate
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Certificazioni linguistiche internazionali, esperienze di studio all’estero e riconoscimenti europei. L’Istituto comprensivo “A. Tedeschi” di Serra San Bruno e Fabrizia, diretto dal dirigente scolastico Giovanni Valenzisi, consolida il proprio percorso di internazionalizzazione dell’offerta formativa, puntando sul potenziamento delle lingue straniere e sulla collaborazione con le scuole europee.
L’istituto figura nella graduatoria definitiva del bando “Potenziamento Competenze linguistiche”, promosso e finanziato dalla Regione Calabria. L’intervento, sostenuto dal dipartimento di lingue straniere, consentirà agli studenti della scuola secondaria di primo grado di frequentare percorsi linguistici nei Paesi dell’Unione europea o nel Regno Unito durante l’anno scolastico 2026/2027, finalizzati al conseguimento di una certificazione secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Qcer).
L’iniziativa punta a favorire l’apprendimento attraverso il contatto diretto con altre realtà linguistiche e culturali, promuovendo al contempo l’inclusione scolastica e la cittadinanza europea.
Le certificazioni linguistiche
Il percorso di internazionalizzazione affonda le proprie radici nel 2022, quando l’allora Istituto comprensivo di Fabrizia, oggi confluito nel “Tedeschi” a seguito del dimensionamento scolastico, ottenne l’accreditamento ufficiale come sede d’esame del Trinity College London. Un’opportunità che continua a consentire agli studenti di conseguire certificazioni linguistiche internazionali direttamente nella propria sede scolastica.
Il doppio riconoscimento europeo
Sul fronte della collaborazione internazionale, l’istituto ha ottenuto il National Quality Label e l’European Quality Label per il progetto eTwinning “Hidden Voices, Stolen Minds”, realizzato dagli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado di Fabrizia.
Il progetto, ideato e coordinato dalle docenti Maria Antonia Daniele e Caterina Scoleri, ha affrontato i temi della memoria e dell’identità culturale, attraverso la riscoperta di figure femminili e delle loro storie dimenticate o marginalizzate. Il lavoro ha coniugato l’utilizzo delle tecnologie digitali e delle lingue straniere con la collaborazione tra scuole di diversi Paesi, ottenendo il doppio riconoscimento di qualità nazionale ed europeo.