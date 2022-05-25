L’evento, inserito nel “Maggio dei libri 2022”, si svolgerà oggi, 25 maggio, alle 19. Discuterà con l’autrice Giusy Staropoli Calafati lo scrittore Domenico Sorace

Sbarca a Mileto “Terra Santissima”, l’ultima fatica letteraria della scrittrice vibonese Giusy Staropoli Calafati. Il libro, candidato all’annuale edizione del Premio Strega, sarà presentato questa sera 25 maggio alle 19 nell’auditorium “Umberto Micheli” del Cantiere musicale internazionale, scuola di alta formazione attiva nella cittadina normanna all’interno della splendida cornice dell’ottocentesco palazzo San Giuseppe. L’evento culturale viene proposto nell’ambito di “Patti per la lettura” tra Comuni, di “Maggio dei libri 2022” e di “Vibo Capitale del Libro 2021”. Partner dell’iniziativa, l’Amministrazione cittadina di Mileto e il Comune di Vibo Valentia, di concerto con l’Ente Pro Loco Italiane e la medesima locale associazione turistica, con sede nella villa comunale. Il programma della manifestazione, dopo i saluti delle autorità presenti, prevede la presentazione del romanzo “Terra Santissima” e il colloquio-discussione sul tema tra l’autrice e l’avvocato-scrittore Domenico Sorace. Seguiranno gli eventuali interventi in sala del pubblico e un momento musicale proposto dagli allievi e dai docenti del Cmi. Nel corso della serata, tra l’altro, saranno consegnate agli studenti della scuola di alta formazione che si sono maggiormente distinti nel corso dell’anno accademico – residenti nel Comune di Mileto – le borse di studio in danaro messe a disposizione dall’Amministrazione cittadina in loro sostegno.