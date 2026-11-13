Mileto si accinge a riaccendere i riflettori sulle proprie radici storiche. È in programma domani 14 novembre, infatti, il IV Convegno nazionale di studi, quest'anno dal titolo "Mileto Normanna. Ruggero I e la nascita dell'Europa mediterranea: istituzioni, territorio, società, arte e archeologia". L'evento culturale, volto ad approfondire il ruolo cruciale rivestito dalla città calabrese nel panorama medievale europeo, si terrà nella Casa della Cultura e rappresenterà un'occasione preziosa per studiosi, cittadini e appassionati per riscoprire la grandezza di un passato che continua a definire l'identità culturale del territorio. Promosso dall'Accademia Milesia, si avvarrà della collaborazione del Ministero della Cultura e del patrocinio, tra gli altri, del Museo nazionale di Mileto, del Dipartimento di Studi umanistici dell'Università della Calabria, del Club per l'UNESCO di Tropea e del progetto Millenium - 2027, Anno Europeo dei Normanni.

La giornata di studi inizierà con i saluti istituzionali del vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, del sindaco Salvatore Fortunato Giordano, della direttrice del Museo nazionale, Maria Maddalena Sica, del direttore scientifico del Parco archeologico medievale, Paolo Mighetto. Due le sessioni in programma. La prima prenderà il via alle 9.30, presieduta da don Sergio Meligrana. Subito dopo ci saranno gli interventi di Luigi Corrado, con una relazione su "Territorio e paesaggio: per un'archeologia del paesaggio a Mileto", e di monsignor Filippo Ramondino, il quale analizzerà "Il Capitolo cattedrale nel medioevo". A seguire Francesco Galante e Concetta Di Bella presenteranno uno studio dedicato a "Il Sigillum Aureum di Sant'Agnes: dalla fondazione di Ruggero I allo sviluppo di un feudo". Chiuderà la sessione mattutina Mighetto, con l'intervento "Mileto vista dal mare: centralità territoriale e costruzione dello spazio nella Calabria tirrenica attraverso la cartografia di Piri Reis".